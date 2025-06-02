Ağır Taşıtlara Kısıtlama, 4-6 Haziran

KURBAN BAYRAMI TRAFİK ÖNLEMLERİ

Kurban Bayramı yaklaşırken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, A Haber’de bayram dönemi trafik güvenliğiyle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Bakan Yerlikaya’nın yaptığı açıklamalar şu şekilde:

HUSUSİ ÖNLEMLER ALINDI

Bakan Yerlikaya, “Kurban Bayramı yaklaştı, biz bakanlık olarak ülkemizin huzuru ve güvenliği için trafikteki güven ve huzur için çalışmalara başladık” ifadesini kullandı. Tüm valiliklere gerekli talimatların gönderildiğini belirten Yerlikaya, “Bayramda gidiş dönüşlerde pik dönem oluyor. Bayramlaşmalarda şehir merkezlerinde trafikte yoğunlaşma oluyor” dedi. “Bütün tedbirleri riski ortadan kaldırmaya yönelik aldık” açıklamasında bulunan Bakan, 69 bin civarında polis ve jandarmanın görevde olacağını vurguladı. Aynı zamanda yollarda 17 bin 645 ekip ve 33 bin 943 personelin olacak. Ayrıca, “Bin 485 emniyet ve jandarmadaki radarlarımızın hepsi iş başında” açıklamasını yaptı.

OTOBÜS DENETİMLERİNDE YENİ UYGULAMA

Bakan Yerlikaya, şehirler arası otobüslerde yeni uygulamalar yaptıklarını aktardı. “Daha önce gizli yolcu olarak yaptığımız denetimin faydalarını gördük ve bunu çok daha güçlü hale getirdik” diyen Yerlikaya, 81 il terminallerinde görevli arkadaşların gizli yolcu gibi otobüslere bindiğini ve sürücülerin tutum ve davranışlarının takip edildiğini ifade etti. “Bu yolculuğun sonunda kendisini karşılaması için oradaki ekibe haber veriyor ve yolculuğun sonunda kendini otobüste tanıtıyor” diyerek gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.

HIZ DENETİMİ İÇİN YENİ ÖNLEMLER

“30 kilometrede bir radar var” diyen Bakan, otoyollarda 120 radarın bulunduğunu oluşturduğunu belirtti. Gece gündüz hız denetimi yapılacağını ve havadan trafik denetimi yapılacağını ekledi. “37 ilde helikopter ile, 81 ilde ise drone’lu denetimdeyiz” ifadesini kullanan Yerlikaya, mobil radar ile hız denetimi yapılacağını açıkladı.

AĞIR TAŞITLARA TRAFİK KISITLAMASI

Bakan Yerlikaya, 4 Haziran Çarşamba saat 16.00 ile 6 Haziran Cuma saat 11.00 arasında belirli yollar üzerinde kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlar için kısıtlamalar olacağını duyurdu. Ancak “Yaş sebze-meyve, süt ve süt ürünleri gibi malzeme taşıyan araçlar gibi bazı istisnai durumlar olacak. Onlara izin verilecek” şeklinde bilgi verdi.

VATANDAŞ GÜVENLİĞİ İÇİN YAKA KAMERASI

Son olarak, vatandaşlarla güvenlik birimlerinin yüz yüze temasa geçtiği durumlarda yaka kamerası ile kayıt yapılacağını belirtti. Bu sayede güvenlik önlemlerinin artırılacağı aktarılmakta.