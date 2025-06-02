Ağır Taşıtlara Kısıtlama 4-6 Haziran

KURBAN BAYRAMI TRAFİK ÖNLEMLERİ AÇIKLANDI

Kurban Bayramı’na yaklaşırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, A Haber’de bayram dönemi trafik önlemleri hakkında bilgi verdi. Bakan Yerlikaya, bayramda güvenliği sağlamak adına “Kurban Bayramı yaklaştı, biz bakanlık olarak ülkemizin huzuru ve güvenliği için trafikteki güven ve huzur için çalışmalara başladık. Tedbirler uygulanıyor” şeklinde açıklama yaptı.

POLİS VE JANDARMA GÜÇLENDİRİLDİ

Bakan, tüm Türkiye genelinde 81 valiliğe talimat gönderildiğini ve bayram dönemlerinde gidiş dönüşlerde trafik yoğunluğunun arttığını vurguladı. “69 bin civarında polis ve jandarmamız görevli olacak. 17 bin 645 ekip, 33 bin 943 personel yollarda olacak” dedi. Bununla birlikte, “Bin 485 emniyet ve jandarmadaki radarlarımızın hepsi iş başında. Vatandaşlarımıza ceza yazmak gibi derdimiz yok, tek derdimiz can kaybı yaralanma olmasın” açıklamasında bulundu.

ŞEHİRLER ARASI OTOBÜSLERDE YENİ DENETİM YÖNTEMLERİ

Şehirler arası otobüslerde iki yeni denetim yöntemi uygulamaya kondu. “Daha önce gizli yolcu olarak yaptığımız denetimin faydalarını gördük ve bunu çok daha güçlü hale getirdik” diyen Bakan, denetimlerin 81 il terminallerinde gerçekleştirileceğini belirtti. Gizli yolcu olarak otobüs binen denetçilerin, sürücülerin tutum ve davranışlarını takip ederek, kurallara olan hassasiyeti kayda geçireceğini ifade etti.

HIZ DENETİMLERİ ARTTI

Bakan Yerlikaya, yollarda denetimlerin artırılacağını da müjdeledi. “30 kilometrede bir radar var. Otoyollarda 120 radarımız olacak” açıklamasını yapan Yerlikaya, “Havadan trafik denetimi de yapıyoruz. 37 ilde helikopter ile, 81 ilde ise drone’lu denetimdeyiz” ifadesini kullandı.

AĞIR TAŞITLARA TRAFİK KISITLAMASI GETİRİLDİ

Bakan, ağır tonajlı taşıtlar için kısıtlamaların olacağını belirtti. “4 Haziran Çarşamba saat 16.00 ile 6 Haziran Cuma saat 11.00’e kadar trafiği seyreltme açısından kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlar belirlenen yollarda seyirlerine müsaade edilmeyecek” diyerek, yaş sebze-meyve, süt ve süt ürünleri taşıyan araçların bu kısıtlamaya tabi olmayacağını bildirdi.

VATANDAŞ İLE GÜVENLİK BİRİMLERİ TEMAS KAYDEDİLECEK

Son olarak, vatandaşlarla güvenlik birimleri arasında yüz yüze temasta bulunanların yaka kamerası ile kaydedileceği ifade edildi. Bu uygulama ile güvenlik önlemlerinin daha da artırılması hedefleniyor.