Ağır Taşıtlara Kısıtlama 4-6 Haziran

KURBAN BAYRAMI TRAFİK ÖNLEMLERİ

Kurban Bayramı’na kısa bir süre kalmışken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, A Haber’de trafik önlemleri hakkında önemli açıklamalar yaptı. Bakan Yerlikaya’nın ifadelerine göre, “Kurban Bayramı yaklaştı, biz bakanlık olarak ülkemizin huzuru ve güvenliği için trafikteki güven ve huzur için çalışmalara başladık.” Bu kapsamda, 81 valiliğe gerekli talimatlar gönderildi. Bayram döneminde gidiş gelişlerin yoğun olması ve şehir merkezlerinde trafik sıkışıklığı yaşanması bekleniyor. Bu nedenle, bütün tedbirlerin riski ortadan kaldırmaya yönelik alındığı vurgulandı. Bayram boyunca 69 bin civarında polis ve jandarma görevde olacak; yollar üzerinde 17 bin 645 ekip, toplamda 33 bin 943 personel bulunacak. Ayrıca, “Bin 485 emniyet ve jandarmadaki radarlarımızın hepsi iş başında.” denildi. Amaçları, “Vatandaşlarımıza ceza yazmak gibi derdimiz yok, tek derdimiz can kaybı yaralanma olmasın.” şeklinde ifade edildi.

ŞEHİRLER ARASI OTOBÜSLERDE YENİ UYGULAMALAR

Şehirler arası otobüslerde iki yeni uygulama başlatıldığı belirtildi. Daha önce gizli yolcu denetimlerinin sağladığı faydalar göz önünde bulundurularak, bu yöntemin daha güçlü hale getirildiği ifade edildi. “81 il terminallerinde hatta bazı büyük ilçe terminallerinde görevli arkadaşlarımız gizli yolcu gibi otobüslere biniyor ve seyahat ediyor.” şeklinde açıklama yapıldı. Bu hallerde, sürücünün tutum ve davranışları izleniyor, kurallara olan hassasiyet kaydediliyor. Eğer yolda bir uygulama olursa, denetmen ilgili arkadaşını da kaydediyor ve yolculuğun sonunda kendisi otobüste tanıtıyor.

RADAR UYGULAMALARI VE HAVADAN DENETİM

Yeni önlemlerden biri de radar uygulamalarının güçlendirilmesi. 30 kilometrede bir radar yer alacak ve otoyollarda toplam 120 radarın görevde olacağı belirtildi. Bu radarlarla hem gece hem de gündüz hız denetimi yapılacak. Hava yoluyla da trafik denetimi yapılacak; 37 ilde helikopter, 81 ilde ise drone’larla denetimler devam edecek. Ayrıca otobüs terminallerinde polis başmüfettişleri görevlendirildiği ve mobil radarların gece gündüz hız denetimi yaptığı açıklandı.

AĞIR TAŞITLAR İÇİN KISITLAMALAR

Trafiği seyretme açısından belirli kısıtlamalar da uygulanacak. 4 Haziran Çarşamba saat 16.00 ile 6 Haziran Cuma saat 11.00 arasında kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların belirlenen yollarda seyirlerine izin verilmeyecek. Ancak yaş sebze-meyve, süt ve süt ürünleri gibi belirli malzemeleri taşıyan araçlar için istisnai durumlar olacak. Bu araçlar, kısıtlanan zaman diliminde yola çıkabilecek.

GÜVENLİK İÇİN YAKA KAMERASI UYGULAMASI

Vatandaşlarla güvenlik birimleri arasında yüz yüze temasta bulunan kişilerin, yaka kamerası ile kaydedileceği de açıklamalar arasında yer aldı. Bu uygulama, güvenliğin artırılmasına yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.