Ağır Taşıtlara Kısıtlama Duyuruldu

KURBAN BAYRAMI’NDA TRAFİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, A Haber ekranlarında trafik güvenliği konusunda önemli bilgiler verdi. Yerlikaya, bakanlık olarak “ülkemizin huzuru ve güvenliği için trafikteki güven ve huzur için çalışmalara başladık” ifadelerini kullandı. 81 valiliğe gerekli talimatların iletildiğini ve bayram dönemi boyunca gidiş-dönüşlerin pik dönem olacağını belirtti. Yerlikaya, “bütün tedbirleri riski ortadan kaldırmaya yönelik aldık” dedi.

POLİS VE JANDARMALAR YOLLARDA GÖREV YAPACAK

Kurban Bayramı’nda 69 bin civarında polis ve jandarma ile 17 bin 645 ekip ve 33 bin 943 personelin yollarda olacağı açıklandı. Bakan Yerlikaya, “bin 485 emniyet ve jandarmadaki radarlarımızın hepsi iş başında” diye konuştu. Bunun yanı sıra, “vatandaşlarımıza ceza yazmak gibi derdimiz yok, tek derdimiz can kaybı ya da yaralanma olmaması” şeklinde önemli bir uyarıda bulundu.

OTOBÜSLE YOLCULUKTA YENİ UYGULAMALAR

Yerlikaya, şehirler arası otobüslerde “iki yenilik” yaptıklarını dile getirdi. “Daha önce gizli yolcu olarak yaptığımız denetimin faydalarını gördük ve bunu çok daha güçlü hale getirdik” diyen bakan, 81 il ve bazı büyük ilçe terminallerinde görevlendirilmiş arkadaşların gizli yolcu gibi otobüslere bindiğini belirtti. Sürücülerin davranışlarının takip edildiği ve kurallara olan hassasiyetin kayıt altına alındığı ifade edildi.

HIZ DENETİMİ YAPILACAK

Temmuz ayında sistematik hız denetimleri de yapılacak. Bakan Yerlikaya, 30 kilometrede bir radar konumlandırıldığını ve otoyollarda 120 radarın hizmet vereceğini açıkladı. “Havadan trafik denetimi de yapıyoruz. 37 ilde helikopter ile, 81 ilde ise drone’lu denetimdeyiz” dedi.

AĞIR TAŞITLAR İÇİN KISITLAMALAR

4 Haziran Çarşamba saat 16.00 ile 6 Haziran Cuma saat 11.00 arasında “kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlar belirlenen yollarda seyirlerine müsaade edilmeyecek” dendi. Ancak; yaş sebze-meyve, süt ve süt ürünleri gibi malzemeleri taşıyan bazı araçlara istisna tanınacak.

GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ KAYDEDİLECEK

Bakan Yerlikaya, güvenlik birimleri ile vatandaş arasındaki her yüz yüze temasta “yaka kamerası ile kayıt yapılacağını” da belirtti. Bu uygulama, kamu güvenliğinin artırılması amacıyla hayata geçiriliyor.