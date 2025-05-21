Ağrı’da Hayvan Sevkiyatı Operasyonu: 1150 KÜPE Ele Geçirildi

ŞÜPHELILER TAKİBE ALINDI

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen bir soruşturma çerçevesinde, sahte belgeler ve usulsüz bir şekilde temin edilmiş hayvan küpeleriyle farklı illere hayvan sevkiyatı yaptığı belirlenen şüpheliler takip altına alındı.

DELİLLER YETİŞTİRİLDİ

Soruşturma kapsamında, kent merkezinde tespit edilen 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, önemli bir miktarda delil elde etti. Yapılan aramalarda, yasa dışı yollarla edinildiği anlaşılan 1150 hayvan küpesi, iki adet küpe sökme ve takma aracı ile usulsüz sevkiyat için kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda evrak ve senet ele geçirildi.

GÖZALTILAR VE İNCELEMELER

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, firari durumda olan bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde yalnızca Ağrı’da değil, 10 farklı ilde de kapsamlı incelemelerin yapıldığı öğrenildi.