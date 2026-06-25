AGS’de 10 Bin Öğretmen Alımı Bekleniyor

Eğitim
Sınıf ortamında gülümseyen bir kadın öğretmen
Sözleşmeli öğretmenlik için adayların Akademi Giriş Sınavı'na katılması zorunlu hale getirildi.
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Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli öğretmen olarak görev almak isteyen tüm adayların, Akademi Giriş Sınavı kapsamındaki merkezi sınava katılması zorunlu tutuluyor. Adaylar Milli Eğitim Akademilerinde başarılı olursa sözleşmeli öğretmen olarak atanabilir. Bakanlık ilk kez AGS ile 10 bin adayı akademilere yerleştirdi.

30 BİN VE 40 BİN KİŞİLİK ALIMLAR SONA ERDİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçmiş yıllardaki büyük ölçekli alımların artık yapılmayacağını söyledi. Bu gelişmenin ardından gözler yeni atama kontenjanlarına çevrildi. Bu yılki AGS sınavı 26 Temmuz’da sınav merkezlerinde uygulanacak.

YENİ ÖĞRETMEN ALIMLARINDA 10 BİN KONTENJAN BEKLENİYOR

Bakanlık yerleştirme takvimini ilerleyen süreçte duyuracak. Bir sonraki alım için 10 bin kişilik kontenjan ayrılması bekleniyor. Yıllık öğretmen ihtiyacı emeklilik ve ayrılmalarla 10 bin olarak hesaplanıyor.

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