Ağustos Ayı Enflasyonu Açıklandı

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ait enflasyon verilerini duyurdu. TÜİK’in rakamlarına göre, TÜFE’de (2003=100) değişim, 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 21,50, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,95 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,62 artış gösterdi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistlerin ağustos ayı için TÜFE’nin aylık yüzde 1,79 artacağını öngörmesi, enflasyon beklentilerini aşmasına yol açtı. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), E-TÜFE’nin ağustos ayındaki artışının yüzde 3,23 olduğunu bildirdi. ENAG’a göre son 12 aylık tüketici fiyat endeksi artışı ise yüzde 65,49 seviyesine ulaştı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) ise İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’nin ağustosta aylık yüzde 1,84 ve yıllık yüzde 40,83 oranında artış gösterdiğini aktardı. TÜİK’e göre, tüketici enflasyonu temmuz ayında aylık yüzde 2,06, yıllık ise yüzde 33,52 seviyesinde gerçekleşti.

ANA HARCAMA GRUPLARINDAKİ DEĞİŞİMLER

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 33,28, ulaştırmada yüzde 24,86 ve konutta yüzde 53,27 artış şeklinde gerçekleşti. Bu ana grupların yıllık değişime etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7,97, ulaştırmada yüzde 4,10 ve konutta yüzde 8,12 olarak belirlendi. Ana harcama gruplarında yıllık bazda en yüksek artış, eğitimde yüzde 60,91 ile meydana geldi.

AYLİK BAZDA ARTIŞLAR

En yüksek üç ana harcama grubunun aylık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,02, ulaştırmada yüzde 1,55 ve konutta yüzde 2,66 artış gösterdi. İlgili harcama gruplarının aylık değişime etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,72, ulaştırmada yüzde 0,24 ve konutta yüzde 0,46 şeklinde gerçekleşti. Ana harcama gruplarında en fazla aylık artış ise yüzde 6,04 ile alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde görüldü.

GENEL DEĞERLENDİRME

143 temel başlıktan 119’unun endeksinde artış yaşandı. 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla, 20 temel başlığın endeksinde düşüş yaşanırken, 4 temel başlıkta değişim gözlemlenmedi. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,07, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 21,87, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,07 artış olarak kaydedildi.