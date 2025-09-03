Ağustosun Fiyat Şampiyonu Belli Oldu

AĞUSTO AYI FİYAT ARTIŞLARI

Ağustos ayında en fazla fiyat artışı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, hava yolu yolcu taşımacılığında görüldü ve bu artış yüzde 36,43 oranında gerçekleşti. Bu kategoriyi yüzde 16,32 ile gazete ve dergiler, ardından da yüzde 8,14 ile un ve diğer tahıllar izliyor.

Patates ağustos ayında en çok ucuzlayan ürün olup fiyatı yüzde 10,4 oranında düştü. Patatesteki bu düşüşü, sırasıyla çocuk giyim yüzde 2,86, mutfak mobilyaları yüzde 2,06, şarküteri ürünleri yüzde 1,97 ve televizyon fiyatlarındaki yüzde 1,87’lik gerileme takip etti.

Fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında ekmek yüzde 8,11, sigaralar yüzde 6,36, toz kakao yüzde 6,32 ve kahvaltılık tahıl ürünleri yüzde 5,92 oranlarında artış gösterdi. TÜİK’in tüketici fiyatları endeksine göre, ağustos ayında ürünlerin aylık bazda fiyat değişimi dikkate alındığında, bu artışlar dikkat çekiyor.