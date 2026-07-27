Ahbap Derneği’nin Mal Varlığına Kayyum Atandı

Manşet
Ahbap Derneği ile ilgili bir etkinlikte iki kişi görüntüleniyor
İstanbul'da Ahbap Derneği'ne yönelik düzenlenen operasyon sonrası kayyum atandı ve derneğin mal varlıkları yönetimi için tedbir alındı.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, kurucusu Haluk Levent’in tutuklu olduğu Ahbap Derneği’nin taşınmaz, araç, nakdi varlık ve diğer mal varlığının yönetimi için üç kayyum atadı. Kararda derneğin hesaplarına tedbir konulduğu ve fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi. Kayyum kararı dernek yönetimine değil, mal varlığının yönetimine ilişkin alındı.

DÖRDÜNCÜ DALGA OPERASYONDA GÖZALTILAR

Ahbap Derneği’ne yönelik dördüncü dalga operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 13 kişi arasında bir holding sahibi de var. İnşaat firması yetkilileri de gözaltındakiler arasında. Soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları inceleniyor. Şüpheli taşınmaz devirleri ve dernek çekleri de mercek altında. Mali ve ticari ilişkiler tüm yönleriyle araştırılıyor. Kayyum kararı operasyonun ardından geldi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Beyoğlu’nda Sokak Temizlerken Ceset Bulundu

İstanbul Beyoğlu'nda bir temizlik işçisi sabah saatlerinde kaldırımda hareketsiz bir kişi fark etti. 27 Temmuz Pazartesi günü saat 06.20 sıralarında yaşanan olay Fetihtepe Mahallesi'nde meydana geldi.
Manşet

Taksici Giresun’u Cadde Sandı

Ankara'da taksi şoförlüğü yapan Adem Kaya, duraktan aldığı iki yolcunun Giresun'a gitmek istemesiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kaya, yolcuların bu talebi karşısında önce tereddüt etti ancak kısa sürede karar verdi.
Manşet

Bursa’dan Ankara ve İstanbul’a Seyahat Süresi Düşüyor

Bandırma–Bursa–Yenişehir–Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında çalışmalar son aşamaya geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, test sürüşlerine yakında başlayacaklarını duyurdu.
Manşet

Daha Ucuz Olduğu İçin Gemiye Yerleştiler

ABD vatandaşı Libby Rome ve eşi Dan Rome, üç yıl önce kara hayatını tamamen terk ederek yolcu gemilerinde sürekli yaşamaya başladı. Evlerini, arabalarını ve eşyalarını satan çift, yaşamlarını iki bavul ve bilgisayar çantalarına sığdırdı.
Manşet

Restoran ve Kafelerde Ek Ücret Uyarısı

Ticaret Bakanlığı, vatandaşları alışveriş ve hizmet alma süreçlerinde sık karşılaşılan uygulamalara karşı uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.