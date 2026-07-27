Ahbap Derneği’nin Mal Varlığına Kayyum Atandı

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, kurucusu Haluk Levent’in tutuklu olduğu Ahbap Derneği’nin taşınmaz, araç, nakdi varlık ve diğer mal varlığının yönetimi için üç kayyum atadı. Kararda derneğin hesaplarına tedbir konulduğu ve fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi. Kayyum kararı dernek yönetimine değil, mal varlığının yönetimine ilişkin alındı.

DÖRDÜNCÜ DALGA OPERASYONDA GÖZALTILAR

Ahbap Derneği’ne yönelik dördüncü dalga operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 13 kişi arasında bir holding sahibi de var. İnşaat firması yetkilileri de gözaltındakiler arasında. Soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları inceleniyor. Şüpheli taşınmaz devirleri ve dernek çekleri de mercek altında. Mali ve ticari ilişkiler tüm yönleriyle araştırılıyor. Kayyum kararı operasyonun ardından geldi.