Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda 25 Gözaltı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında birçok ünlü isim gözaltına alındı. Şüphelilere uyuşturucu madde kullanımı ve yer temini suçlamaları yöneltiliyor.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER AÇIKLANDI

Akın Altan, Asude Mercan, Aybüke Albere ve Ayşe Nur Balcı listede yer alıyor. Ateş İnce, Buğra Balkaya ve Burak Çelik de gözaltına alındı. Büşra Tatar, Cenk Çöteli ve Feyza Cihan isimler arasında bulunuyor. Hilal Zeynep Hedbe, İlyas Yalçıntaş ve İrem Haznedar da şüpheliler arasında. Kübra Altay, Mehmet Fatih Aksoy ve Melis Selçukoğlu gözaltına alındı. Oğuz Alp Güler, Orhan Yıldız ve Öner Faruk Işık da listede. Sıla Gençoğlu, Şefik Ömer Dolman ve Ümit Aslan gözaltına alındı. Volkan Büyükhanlı ile Eylem İpek Şafak ve eşi Gökhan Şafak da gözaltına alındı.

SAĞLIK KONTROLÜ VE ÖRNEK ALMA İŞLEMLERİ YAPILDI

Şüpheliler sorguları tamamlandıktan sonra hastaneye götürüldü. Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildiler. Ardından kan ve saç örnekleri alınmak üzere Adli Tıp’a sevk edildiler. İlyas Yalçıntaş’ın evinde hassas terazi bulunduğu iddia edildi.

İLYAS YALÇINTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Hukuki süreç devam ettiği için detaylı bilgi veremeyeceğini belirtti. Evinde yasaklı madde bulunmadığını ifade etti. Hassas terazinin mutfak terazisi olduğunu söyledi. Yargı sürecine güvendiğini vurguladı. Gerçeklerin kısa sürede ortaya çıkacağını dile getirdi.

BAZI ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Mehmet Fatih Aksoy ve Hazal Eylem İpek Şafak serbest bırakıldı. Ayşenur Balcı, Şefik Ömer Dolman ve Orhan Yıldız tutuklandı. İlyas Yalçıntaş da tutuklanan isimler arasında yer aldı. Ömer Faruk Işık adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

ADLİ SÜREÇ ADIM ADIM İLERLİYOR

Gözaltına alınan şüpheliler önce hastanede sağlık kontrolünden geçiyor. Ardından uyuşturucu testi için Adli Tıp’a götürülüyor. Savcıya ifade vermek için adliyeye sevk ediliyorlar. Savcılık talebine göre serbest kalıyor veya mahkemeye çıkarılıyorlar.

SORUŞTURMA GEÇEN YIL BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması 8 Ekim 2025’te başladı. O tarihten bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı birçok isim ifade verdi. Soruşturma kapsamında tanınmış isimler hakkında tutuklama kararı çıktı.