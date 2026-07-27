Ünlülerin Uyuşturucu Test Sonuçları Açıklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 16 Temmuz’da gözaltına alınan 23 ismin kan, idrar ve saç analiz sonuçları açıklandı. Raporda, tutuklanan dört kişi başta olmak üzere birçok şüphelide uyuşturucu tespit edildi. Sıla Gençoğlu’nda ise hiçbir örnekte uyuşturucuya rastlanmadı.

TUTUKLANAN DÖRT İSİMDE UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ

Operasyonda Ayşenur Balcı, Şefik Ömer Dolma, Orhan Yıldız ve ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş tutuklandı. Yalçıntaş’ın örneklerinde esrar ve kokain metabolitleri saptandı. Ayşenur Balcı’nın idrarında kokain metabolitleri bulundu. Orhan Yıldız’da kokain ve MDMA tespit edildi. Şefik Ömer Dolman’da ise esrar ile kokain metabolitlerine rastlandı.

DİĞER ŞÜPHELİLERDE DE MADDE BULUNDU

Akın Altan’ın kan, idrar ve saçında kokain metabolitleri çıktı. Asude Mercan’da da aynı sonuç görüldü. Buğra Balkaya’da esrar ve kokain metabolitleri saptandı. Cenk Çöteli’de her örnekte kokain metabolitleri tespit edildi. Büşra Tatar’ın idrarında morfin ve kodein bulundu.

BAZI İSİMLERDE MADDEYE RASTLANMADI

Aybüke Albere’nin örneklerinde uyuşturucuya rastlanmadığı bildirildi. Saçında yalnızca fluoksetin adlı ilaç etken maddesi tespit edildi. Sıla Gençoğlu’nun üç örneğinde de uyuşturucu bulunmadı. Gözaltına alınan isimler önce hastanede sağlık kontrolünden geçiriliyor.

GÖZALTINDAKİLER ADLİ TIP'A GÖTÜRÜLÜYOR

Şüpheliler uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu’na sevk ediliyor. Daha sonra savcıya ifade için adliyeye götürülüyor. Savcılık talebi bu aşamada veriliyor. Talebe göre kişiler serbest bırakılıyor veya mahkemeye sevk ediliyor.

SORUŞTURMA GEÇEN YILIN EKİM AYINDA BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma 8 Ekim 2025’te başladı. Müzisyen, menajer ve iş insanı birçok isim ifade verdi. Soruşturma kapsamında tanınmış isimler hakkında tutuklama kararı çıktı.