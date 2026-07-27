Ünlülerin Uyuşturucu Test Sonuçları Açıklandı

Manşet
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları hakkında bilgi veren bir görsel
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerin analiz sonuçları açıklandı ve bazı şüphelilerde uyuşturucu tespit edildi.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 16 Temmuz’da gözaltına alınan 23 ismin kan, idrar ve saç analiz sonuçları açıklandı. Raporda, tutuklanan dört kişi başta olmak üzere birçok şüphelide uyuşturucu tespit edildi. Sıla Gençoğlu’nda ise hiçbir örnekte uyuşturucuya rastlanmadı.

TUTUKLANAN DÖRT İSİMDE UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ

Operasyonda Ayşenur Balcı, Şefik Ömer Dolma, Orhan Yıldız ve ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş tutuklandı. Yalçıntaş’ın örneklerinde esrar ve kokain metabolitleri saptandı. Ayşenur Balcı’nın idrarında kokain metabolitleri bulundu. Orhan Yıldız’da kokain ve MDMA tespit edildi. Şefik Ömer Dolman’da ise esrar ile kokain metabolitlerine rastlandı.

DİĞER ŞÜPHELİLERDE DE MADDE BULUNDU

Akın Altan’ın kan, idrar ve saçında kokain metabolitleri çıktı. Asude Mercan’da da aynı sonuç görüldü. Buğra Balkaya’da esrar ve kokain metabolitleri saptandı. Cenk Çöteli’de her örnekte kokain metabolitleri tespit edildi. Büşra Tatar’ın idrarında morfin ve kodein bulundu.

BAZI İSİMLERDE MADDEYE RASTLANMADI

Aybüke Albere’nin örneklerinde uyuşturucuya rastlanmadığı bildirildi. Saçında yalnızca fluoksetin adlı ilaç etken maddesi tespit edildi. Sıla Gençoğlu’nun üç örneğinde de uyuşturucu bulunmadı. Gözaltına alınan isimler önce hastanede sağlık kontrolünden geçiriliyor.

GÖZALTINDAKİLER ADLİ TIP'A GÖTÜRÜLÜYOR

Şüpheliler uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu’na sevk ediliyor. Daha sonra savcıya ifade için adliyeye götürülüyor. Savcılık talebi bu aşamada veriliyor. Talebe göre kişiler serbest bırakılıyor veya mahkemeye sevk ediliyor.

SORUŞTURMA GEÇEN YILIN EKİM AYINDA BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma 8 Ekim 2025’te başladı. Müzisyen, menajer ve iş insanı birçok isim ifade verdi. Soruşturma kapsamında tanınmış isimler hakkında tutuklama kararı çıktı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Türkiye Pasaportu dünya sıralaması belli oldu: 81. sırada

Passport Reports, dünya pasaport sıralamasına ilişkin son raporunu yayımladı; rapora göre Türkiye pasaportu küresel listede 80. sırada yer aldı. Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği ülkeler ile sınır kapısında vize alabildiği destinasyonların dikkate alındığı rapor, Türkiye pasaportunun dünya genelindeki hareketlilik gücünü ortaya koydu.
Manşet

Erdoğan’dan Çerçeve Yasa Uyarısı

Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için kritik haftaya girildi, dün AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan süreç uzamasın ve Meclis kapanmadan tamamlansın uyarısı yaptı. Erdoğan, Cumhur İttifakı ile iyi bir süreç yönettiklerini belirtti.
Manşet

2026-YKS Tercihleri Yarın Başlıyor

2026-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı ve üniversite adayları için tercih süreci yarın başlıyor. 20-21 Haziran'da yapılan sınava toplam 2 milyon 425 bin 627 kişi katıldı.
Manşet

Veliler Uyum Haftasına Katılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul yönetmeliğinde kapsamlı değişikliklere giderek çanta aramasından devamsızlığa kadar birçok alanda yeni kurallar getirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme, okul öncesi ve birinci sınıf uyum haftalarında velilerin de aktif katılımını öngörüyor.
Manşet

Beyoğlu’nda Sokak Temizlerken Ceset Bulundu

İstanbul Beyoğlu'nda bir temizlik işçisi sabah saatlerinde kaldırımda hareketsiz bir kişi fark etti. 27 Temmuz Pazartesi günü saat 06.20 sıralarında yaşanan olay Fetihtepe Mahallesi'nde meydana geldi.