Beşiktaş’tan Ayrılacak Futbolcular Açıklandı

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Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen basın toplantısında konuşuyor
Beşiktaş'ta transfer süreci devam ederken, bazı oyuncuların takımdan ayrılacağı açıklandı.
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Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, takımdan ayrılacak Onana, Elan Ricardo ve Joao Mario’yu isim vererek duyurdu ve diğer oyuncuların transfer durumu hakkında bilgi verdi. Özen, Felix Uduokhai ile kadroda devam etmeyeceğini söyledi. Schalke ile pürüz çıksa da başka Bundesliga takımlarıyla görüşmeler sürüyor.

AYRILACAK İSİMLER BELLİ OLDU

Onana, Elan Ricardo ve Joao Mario takımdan ayrı çalışıyor. Felix Uduokhai ile görüşüldü ve kadroda devam etmeyeceği bildirildi. Amir Hadziahmetovic için birçok kulüp istekli. Şartlar oluşursa yollar ayrılacak.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Musrati için Cruzeiro istekliydi ama futbolcu o şehirde yaşayamayacağını söyledi. Onana ile ilgili hiçbir gelişme yok. Joao Mario son sezonu iyi geçirdi ve teklif alması bekleniyor. Elan Ricardo bir süre sonra dönüyor, Türkiye’de kulüp bulmasına yardım edilecek.

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