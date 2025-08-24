Ahlat’ta Toplantı Bu Yıl Da Yapılacak

ERDOĞAN’IN AHLAT PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü dolayısıyla yarın Bitlis’in Ahlat ilçesinde bir etkinlikte bulunacak. Aynı zamanda, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de Ahlat’ta toplanacak. Salı günü ise Erdoğan, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nda halkla bir araya gelecek.

KABİNE TOPLANTISI GEÇEN YIL DA AHLAT’TA YAPILDI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, geçen yıl aynı tarihlerde Ahlat’ta bir toplantı gerçekleştirmişti. Bu etkinlik, kabinenin 21 yıl aradan sonra Ankara dışındaki ilk toplantısı olması açısından dikkati çekmişti. AK Parti hükümetleri döneminde, 2003 yılında bakanlar kurulu Sivas Kongresi’nin 84’üncü yıl dönümü dolayısıyla Sivas’ta toplanmış ve burada özel olarak Sivas’ın sorunları ile ihtiyaçları ele alınmıştı.

ANADOLU’YU VATAN HALİNE GETİRENLERİ UNUTMUYORUZ

Erdoğan’ın programı hakkında bir değerlendirme yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, “Cumhurbaşkanımızın altını çizerek belirttiği üzere, ‘Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz, bin yıllık kardeşliğimize sahip çıkacağız.’ Anadolu’yu bizlere vatan haline getiren tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi ve gönül sultanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz.” dedi.