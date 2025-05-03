Ahmad Şara, Dürzi Lider Velid Canbolat İle Görüştü

GÖRÜŞME VE GÜVENLİK DURUMU

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, başkent Şam’da Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat ile bir araya geldi. Suriye Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, Şara’nın, Şam’daki Halk Sarayı’nda Canbolat ile görüştüğü bilgisi verildi. Görüşmenin detaylarına dair bilgi paylaşılmadı. Ancak, bu ziyaretin, Suriye’deki Dürzilerin yaşadığı bölgelerde yasa dışı gruplarla güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmaların ardından yapılması dikkat çekiyor. Canbolat, Baas rejiminin sonlanmasının ardından 8 Ocak’ta Şam’a bir ziyaret gerçekleştirmişti.

PROVOKASYON VE ÇATIŞMALAR

Suriye’deki olayların başlangıcını tetikleyen provokasyon ve gerginlik, sosyal medya hesaplarında 28 Nisan’da yayımlanan ve Hz. Muhammed’i hedef alan bir ses kaydı ile gerçekleşti. Bu ses kaydının sahibi, Dürzi topluluğunun yoğun olarak yaşadığı Süveyda ilinden olduğunu belirterek Hz. Muhammed’e iftirada bulundu. Bu durum birçok ilde 29 Nisan’da protestolara neden oldu ve aynı gün akşam saatlerinde Şam’daki Ceramane Mahallesi’nde gerginlik yaşandı. Bazı silahlı Dürzi grupları, Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerini pusuya düşürerek çatışmalara yol açtı. Dürzi grupların Ceramane’deki saldırısını takiben, Şam’daki Sahnaya semtinde de çatışmalar genişleyerek, en az 13 güvenlik görevlisinin canını kaybetmesine sebep oldu. Bunun üzerine Suriye güvenlik güçleri bölgeye çok sayıda asker, ağır silah ve tank gönderdi.

İSRAİL’İN HAVA SALDIRILARI

İsrail, 30 Nisan akşamında Dürzileri koruma bahanesiyle Sahnaya’da 5 savaş uçağıyla en az 9 hava saldırısı düzenledi. Bu saldırılar sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti. Suriye yönetimi, Ceramane Mahallesi’nde bazı Dürzi silahlı gruplarının başlattığı ve Sahnaya semtine yayılan çatışmalar sonrasında 1 Mayıs’ta bölgedeki kontrolü sağladığını duyurdu. Aynı gün, İsrail uçakları sabah saatlerinde Şam’daki Halk Sarayı yakınlarına hava saldırıları gerçekleştirdi.

ŞAM YÖNETİMİNDEN KINAMA AÇIKLAMASI

Suriye, İsrail’in başkent Şam’daki Cumhurbaşkanlığı yakınlarına sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırıyı sert bir dille kınadı ve bu saldırıyı Suriye devletine ve egemenliğine karşı bir tehdit olarak değerlendirdi. Suriye Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, “İsrail’in bu saldırısı, istikrarsızlığı artıran ve güvenlik krizlerini derinleştiren pervasızca eylemlerin bir yansımasıdır” denildi. Açıklamada ayrıca, uluslararası toplumu ve Arap ülkelerini, İsrail’in saldırılarına karşı Suriye’nin yanında durmaya çağırdı.

İSRAİL’İN SUVEYDA’YA YAPTIĞI SALDIRI

İsrail savaş uçaklarının Suriye’nin güneyindeki Suveyda iline düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti. Suriye’nin resmi ajansı SANA, İsrail uçaklarının Suveyda’nın güneybatısındaki Kenekir köyüne hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi.