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Ahmed Şara, Erdoğan’a Teşekkür Etti

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SURİYE CUMHURBAŞKANINDAN TEŞEKKÜR MESAJI

Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gösterdiği misafirperverlik için bir teşekkür mesajı paylaştı. Şara, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olumlu bir beklenti içerisinde olduğunu belirtti.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLIŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Ahmed Şara mesajında, “Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, dost Türkiye Cumhuriyeti’ne yaptığımız ziyaret sırasında gösterdiği misafirperverlik ve sıcak karşılama için en derin teşekkürlerimi ve takdirlerimi sunmak istiyorum” şeklinde ifadeler kullandı. Ayrıca, “İki ülke arasındaki koordinasyonu geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” diyerek, işbirliği için umut dolu bir yaklaşım sergiledi.

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