Ahmed Şara’nın SDG eleştirisi: Çelişkili sinyaller mevcut

SURİYE CUMHURBAŞKANI TOPLANTIDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Suriye’nin başkenti Şam’daki Muhacirin Sarayı’nda bazı bakanların da katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bu toplantıda İdlibli siyasetçiler, akademisyenler ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Şara’nın konuşmaları arasında, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile 10 Mart’ta imzalanan mutabakata yönelik eleştirileri dikkat çekti.

SDG VE MUTABAKATTA ÇELİŞKİLER

Cumhurbaşkanı Şara, PKK/YPG’nin SDG adıyla imza attığı mutabakat hakkındaki eleştirilerini dile getirirken, mutabakatın uygulama mekanizmaları üzerine görüşmelerin devam ettiğini belirtti. “SDG, uygulamaya hazır olduklarını söylüyor ve bazı detaylar talep ediyor. SDG’nin medya ve müzakerelerde dile getirdikleriyle sahadaki tutumları arasında mutabakat konusunda çelişkili sinyaller var.” şeklinde konuştu.

UYGULAMA İÇİN SÜRE VERİLDİ

Şara, 10 Mart Mutabakatı’nın Suriye, SDG, ABD ve Türkiye arasında bir uzlaşı sağlandığını vurgulayarak, “Suriye’nin kuzeydoğusunda aktif olan bu dört taraf bir konuda mutabık kaldıysa, bu iş olacaktır.” ifadesini kullandı. Mutabakatın uygulanması için yıl sonuna kadar süre bulunduğunu belirten Şara, uluslararası aktörlerin, Suriye’nin kuzeydoğu meselesinin barışçıl yöntemlerle çözülmesini desteklediğini ifade etti. “Bu konuda iyimserim. Birkaç ay içinde bu dosya çözülecek. Suriye, topraklarının bir zerresinden bile vazgeçmeyecek.” dedi.

İSRAİL’İN SÜVEYDA’DAKİ MÜDAHALELERİ

Suriye’nin güneyindeki Süveyda iline dair de değerlendirmelerde bulunan Şara, devletin zayıflatılmasına yönelik politikaların uygulandığını kaydederek, “Güney bölgesine müdahale edebilmek için gerekçeler aranıyor. İsrail, Süveyda’da doğrudan müdahalede bulunuyor.” açıklamasında bulundu. Şara, bu bölgedeki duruma farklı yöntemlerle müdahale etmeye çalışıldığını ve sonuçların yakında görünür hale geleceğini dile getirdi.

BÖLÜNME TEHLİKESİ OLMAZ

Cumhurbaşkanı Şara, Suriye’nin bölünme tehlikesiyle karşı karşıya olmadığını aktararak, “Suriye’yi bölmek isteyenler siyaset cahilidir. Bunlar hayalperesttir.” ifadelerini kullandı. Bölünme için gereken şartların Suriye’de kimsenin elinde olmadığını belirten Şara, “Bölünme neredeyse imkansızdır. Ayrıca, Suriye toplumu bölünecek bir toplum değildir.” diyerek, bazı bölgelerde bu yönde fikirler olsa da o bölgelerin halkının bölünmeye karşı durduğunu vurguladı.