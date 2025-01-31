Ahmed Şara Suriye Halkına Seslendi

SURİYE CUMHURBAŞKANI AHMED ŞARA’DAN İLK KONUŞMA

Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı olarak ilk ulusa sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi. Şara, konuşmasına Suriye halkını selamlayarak başladı. “Suriye’nin, on yıllar boyunca üzerimize çökmüş olan zalim bir rejimin prangalarından kurtuluşunun üzerinden 54 gün geçti. Dünyanın en baskıcı yönetim biçimlerinden biri sona erdi. Suriye, önce Allah’ın lütfuyla, sonra içeride ve dışarıda mücadele eden herkesin sayesinde özgürleşti” ifadelerini kullandı.

YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI

Şara, Suriyelilerle birlikte ülke tarihinde yeni bir sayfa açtıklarını belirtti. “Dün, siyasi sürecin ilerlemesini sağlamak için hukuk uzmanlarıyla yapılan kapsamlı istişarelerin ardından ülkenin sorumluluğunu devraldım. Bugün size bir hükümdar olarak değil, yaralı vatanımıza hizmet eden biri olarak sesleniyorum” dedi.

SURİYE’NİN BİRLİĞİ VE KALKINMASI

Cumhurbaşkanı, tüm gücü ve iradesiyle Suriye’nin birliğini ve kalkınmasını sağlamak için çalışacağını ifade etti. Bu sözler, Şara’nın yeni dönemdeki hedeflerini ve kararlılığını ortaya koyuyor.