Ahmed Şara Suriye’nin Yeni Cumhurbaşkanı Oldu

SURİYE’DE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Suriye Haber Ajansı SANA’nın bildirdiğine göre, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve askeri grup temsilcilerinin de katıldığı “Zafer Konferansı” gerçekleşti. Konferansın sona ermesinin ardından Askeri Operasyonlar İdaresi Sözcüsü Albay Hasan Abdülgani, sonuç bildirgesini açıkladı. Abdülgani, Ahmed Şara’nın geçiş döneminde Suriye’nin cumhurbaşkanı olarak belirlendiğini ve onun uluslararası alanda ülkeyi temsil edeceğini duyurdu. Ayrıca 2012 yılında yürürlükte olan anayasayı geçersiz kıldıklarını, Esed rejimine bağlı ordu, güvenlik birimleri ve parlamento yapısını feshettiklerini de belirtti.

RUSYA’DAN ESAD’IN İADESİ TALEP EDİLDİ

Öte yandan Ahmed Şara, Şam’da ağırladığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mihail Bogdanov liderliğindeki heyete Esad’ın iade edilmesi talebini iletti. Ayrıca, Rusya’da sürgünde yaşayan eski diktatörün ailesinin Rus bankalarında bulunan yaklaşık 2 milyar dolarlık likit varlığının da el konulmasını istedi.