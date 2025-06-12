Ahmedabad’da Uçak Kazası Gerçekleşti

HAVAALANINDA UÇAK KAZASI

Hindistan’ın Ahmedabad şehrindeki havalimanında bir uçak kazası meydana geldi. İngiltere’nin Londra kentine sefer yapmaya hazırlanan Air India uçağında toplamda 242 yolcu bulunduğu belirtildi. Polis, uçağın bir yerleşim bölgesine düştüğünü açıkladı. Olay anına ilişkin televizyon kanallarında yayımlanan haberlerde, uçağın havalanması sırasında kaza gerçekleştiği belirtildi. Görüntülerde uçağın enkazının alevler içinde olduğu ve havalimanı çevresinden yoğun siyah dumanların yükseldiği gözlemlendi. Ayrıca, yaralıların sedyelerle taşındığı ve ambulanslarla hastaneye götürüldüğüne dair görüntüler de aktarıldı.

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN RESMİ AÇIKLAMA

Air India, kazayla ilgili resmi bir açıklama yaparak, “Ahmedabad-Londra Gatwick seferini yapan AI171 sefer sayılı uçak bir olaya karışmıştır. Şu anda detayları tespit ediyoruz ve daha fazla güncellemeyi en kısa zamanda paylaşacağız” ifadesini kullandı. Olayın ciddiyeti hakkında bilgi veren havayolu şirketi, olayın araştırılması için çalışmalara başladı.

SİNYAL KESİLDİĞİ AN

Flightradar’dan alınan verilere göre, uçağın modeli Boeing 787-8 Dreamliner olarak belirlendi. Uçaktan alınan son sinyalin, kalkıştan sadece saniyeler önce geldiği ifade edildi. Flightradar, “Air India uçağının sinyali yerel saatle 10.08’de, 625 feet yükseklikteyken kesildi” açıklamasını yaptı.

HAVACILIK BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

Hindistan’ın Havacılık Bakanı ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “En yüksek alarm durumundayız, kurtarma ekipleri sevk edildi” dedi. Bakan, bu trajik kaza nedeniyle “şok içinde olduğunu” ve “yıkıldığını” ifade etti.

LONDRA HAVALİMANI’NDAN DOĞRULAMA

Londra Gatwick Havalimanı, kazayla ilgili bir açıklama yaparak, “Bugün Ahmedabad Havalimanı’ndan ayrılırken düşen AI171 sefer sayılı uçağın yerel saatle Londra Gatwick’e iniş yapacağını doğrulayabiliriz” ifadesinde bulundu.