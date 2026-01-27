Ahmet Çakar’dan Hadise’ye Özür Açıklaması

Şarkıcı Hadise’ye yönelik kullandığı ‘kezban’ ve ‘cahil’ ifadeleri nedeniyle eleştirilerin odağı haline gelen eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Yapmış olduğu paylaşımda mahkeme kararını yerinde bulduğunu belirten Çakar, kullandığı sözcüklerden dolayı duyduğu pişmanlığı dile getirdi. Çakar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından Hadise hanıma sarf ettiğim sözlerden ötürü mahkeme tarafından hatalı bulundum. Yargı kararı doğrudur. Bazen eleştir maksadını aşıyor. Hadise hanım hakkınızı helal edin. Sizden ve yakınlarınızdan özür diliyorum.”

AÇIKLAMANIN ARKA PLANI

Hadise’nin katıldığı bir televizyon programında geçmiş ilişkilerinden ve ayrılış süreçlerinden bahseden Çakar, ‘kezban’ ve ‘cahil’ kelimelerini kullanmıştı. Bu durum üzerine Hadise, Çakar hakkında hukuki işlem başlatmıştı. Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi, Hadise’nin açtığı davayı kabul ederek Ahmet Çakar’ın 50 bin lira tazminat ödemesine karar vermişti. Mahkeme, belirlenen tazminatın 15 Aralık 2024 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte Hadise’ye ödenmesine hükmetmişti.

