Altın Fiyatlarında Rekor Dalgaları Devam Ediyor

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor. Dünkü işlemlerde, küresel piyasalarda ons altın fiyatı 5.111 dolarla tüm zamanların rekor seviyesini test etti. Ardından gelen kâr satışları sonucunda günlük kapanış 5.009 dolardan gerçekleşti. Altında günlük prim ise %0,43 olarak kaydedildi. Ons fiyatı haftanın ikinci gününe de yükselerek başladı. TSİ 06:00 itibarıyla 5.070 dolara yakın bir denge arayışı sürerken, fiyatlar dünkü zirveye yakın konumunu koruyor.

ONSTAKİ HAREKETLİLİK GRAM FİYATINA YANSIYOR

Ons altındaki hareketlilik, gram altın fiyatında da etkisini göstermeye başladı. Spot piyasada gram altın fiyatı, dünkü işlemlerde 7.128 TL ile yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Günlük kapanış ise 7.035 TL olarak gerçekleşti. 27 Ocak 2026 gram altın fiyatı ise 7.070 TL’den güne başladı. Kapalıçarşı’daki kuyumcular sabah saatlerinde gram altın satış fiyatını 7.320 TL ve çeyrek altın satış fiyatını da 11.965 TL olarak belirledi.

MAKAS YENİDEN AÇILDI

Ayrıca altında yaşanan son yükseliş ve artan fiziki taleple birlikte spot piyasa ile fiziki piyasa arasındaki makas yeniden açıldı. 1 kilo altının fiziki fiyatı, spot piyasaya göre 250 bin TL daha yüksek fiyatlanmaya başladı. Böylece söz konusu fark, döviz cinsinden yaklaşık 5.750 dolara kadar çıkarak son aylardaki en yüksek seviyelerine yöneldi.

ALTINDAKİ YÜKSELİŞİN SEBEPLERİ

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere göz atıldığında; ocak ayında Venezuela ve İran’daki olayların ardından ABD ve AB arasındaki Grönland krizi, jeopolitik riskleri artırarak güvenli liman talebini yükseltti. Küresel piyasalarda bu yıl FED’den beklenen faiz indirimleri ve ABD varlıklarından çıkış da altın fiyatını artırıyor. Dolar endeksinin 4 ay sonra yeniden 97 seviyesinin altına gerilemesi, kıymetli metallere olumlu yönde etki sağlıyor.