Ali Tutal’a Beyin Kanaması Teşhisi Konuldu

ali-tutal-a-beyin-kanamasi-teshisi-konuldu

Geçmişte beyin kalp krizi atan usta oyuncu Ali Tutal’dan hayranlarını üzen bir haber daha geldi. Sanatçının evinde beyin kanaması yaşadığı ve hastaneye sevk edildiği bildirildi. Burada entübe edilen Tutal’ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor ve durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

BİR GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Film-San Vakfı, resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla geçmiş olsun dileklerini iletti. Vakıf, paylaşımında; “Sanatçı dostumuz Ali Tutal’a acil şifalar diliyoruz” şeklinde ifadelere yer verdi.

