Bertone Efsanesi Modern Tasarımla Yeniden Hayat Buldu

KÖKLÜ GEÇMİŞE MODERN DOKUNUŞ

Kökleri 1912 yılına dayanan, otomotiv dünyasının unutulmaz tasarımlarını ortaya koyan Bertone, tarihine yenilikçi bir yapıyla dönüyor. Marka, 1969 yılında Marcello Gandini tarafından tasarlanan Autobianchi A112 Runabout modeline referans veren yeni aracını tanıttı.

TASARIMDA YENİLİK

İki farklı gövde seçeneği ile piyasaya sürülen bu modelde, Lotus şasisinden faydalanılarak Bertone tarafından özel olarak tasarlanan bir alüminyum platform kullanılıyor.

HAFİFLİĞİN ÖNEMİ

Karbon fiber bileşenlerin geniş kapsamlı kullanımı sayesinde otomobil, Mazda Miata ile rekabet edebilecek düzeyde sadece 1.057 kilogram ağırlığına ulaşmayı başarıyor.