Motorola Türkiye Pazarına Yeniden Dönüş Hazırlığında

Motorola, 90’lı yıllar ve 2000’lerin başında cep telefonu pazarına damgasını vurmuş en güçlü markalardan biriydi. Ancak marka, yaklaşık on yıl önce Türkiye’deki ticaret faaliyetlerine son vermişti. Son dönemde akıllı telefon pazarının hızla büyümesi, Motorola’nın Türkiye’ye dönüş sürecini sektörde dikkatlice izlenen gelişmeler arasına yerleştiriyor.

DİSTRİBÜTÖRLÜK GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Motorola’nın akıllı telefon ve aksesuar ürünleri için Türkiye distribütörlüğüne yönelik görüşmelerin Lenovo Ireland International Ltd. ve İndeks Bilgisayar arasında başladığı daha önce duyurulmuştu. Bu süreç hakkında şimdilik taraflardan yeni bir resmi açıklama gelmemesine rağmen, görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor.

ÜRÜNLER VE STRATEJİ BELİRSİZLİĞİ

Küresel ölçekte özellikle Razr serisi katlanabilir telefonları ve Edge serisi üst segment modelleriyle dikkat çeken Motorola’nın, Türkiye’ye dönüşü kesinleşirse bu ürünleri yerli tüketici ile buluşturması muhtemel görünüyor. Görüşmelerin olumlu bir sonuca ulaşması, markanın Türkiye’deki akıllı telefon rekabetine yeniden katılmasına zemin hazırlayacak.

SEKTÖRDEKİ YANSIMALAR

Motorola’nın Türkiye pazarına olası dönüşü, akıllı telefon sektöründeki rekabeti artıracak önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Distribütörlük sürecinin sonuçlanma şekli ise hem sektör temsilcileri hem de tüketiciler tarafından yakından takip edilmekte.

