Ahmet Hakan’dan Hasan Ufuk Çakır Değerlendirmesi

Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, 9 Aralık’ta Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrıldığını duyurduktan sonra, dün AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takmış olduğu rozetle resmi olarak AK Parti’ye katılımını gerçekleştirdi.

CHP’DEN AYRILIŞ SÜRECİNE GÖZ ATILIYOR

Yazar Ahmet Hakan, Çakır’ın CHP’den ayrılışını detaylandırdığı yazısında, bu sürecin önemli aşamalarından bahsetti. Bugün yayımlanan köşe yazısında, “Eski CHP’li Hasan Ufuk Çakır olayının baştan sona izleyicisiyim” ifadelerine yer vererek, CHP’ye yakın medya tarafından Çakır’a yönelik “oto hırsızı” iftirasının indirildiğini belirtti. Çakır, bu iftiraya sert tepki vermiş ve partisinden de tepkisini bekledi ancak partisi bu duruma sessiz kaldı.

CHP LİDERİ’NDEN TEPKİ GELMEMESİ

Hakan, CHP Lideri Özgür Özel’in bu süreçte o medya organında canlı yayına çıktığını, fakat bu yayında Çakır’a yapılan iftiraya karşı bir savunma yapmadığını dile getirdi. Bu gelişmenin ardından Hasan Ufuk Çakır, yaşadığı sıkıntılar dolayısıyla isyanını çeşitli televizyon programlarına çıkarak dile getirdi. Nihayetinde, partisinin kendisini ihracına giriştiğini ifade eden Çakır, “siz beni ihraç edemezsiniz, ben istifa ediyorum” diyerek CHP’yi terketti. İşte bu noktada Hakan, CHP’nin Hasan Ufuk Çakır krizi konusunda etkili bir yönetim gösteremediğini vurguladı.