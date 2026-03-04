İsrail Ordusundan Mihrabad Havalimanı Açıklaması

İsrail ordusu, yakın zamanda düzenlenen hava saldırısında Mihrabad Havalimanı’nın hedef alındığını bildirdi. Yapılan açıklamada, söz konusu havalimanına ait görseller de paylaşıldı.

İRAN’A YÖNELİK ASKERİ SALDIRILAR

ABD ve İsrail, Tahran yönetimi ile Washington arasında devam eden müzakereler sürerken 28 Şubat’ta İran’a askeri müdahale gerçekleştirdi. İran, buna karşılık olarak İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn gibi bölgedeki çeşitli hedeflere yönelik saldırılar düzenledi.

CAN KAYBI RAKAMLARI

ABD-İsrail hava saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yanı sıra birçok üst düzey yetkilinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, bu saldırılar sonucu toplamda 867 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.