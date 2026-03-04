Dev Kulüpler Victor Osimhen İçin Birbirleriyle Yarışıyor

Galatasaray’da büyük bir başarının altına imza atan Victor Osimhen için dev kulüplerden yoğun ilgi görüldüğü bildiriliyor. Son olarak Bayern Münih’in, Galatasaray ile anlaşma sağlamak için Osimhen’i takibine aldığı ifade ediliyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, Osimhen’i kadrosuna katmak için kararlı. Galatasaray’ın, Bayer Münih’ten Osimhen için 150 milyon euro talep ettiği de belirtiliyor.

İSPANYA VE FRANSA’DAN DA TALEPLER

Osimhen ile ilgilenen bir başka kulübün de Paris Saint-Germain olduğu, ancak futbolcunun yıllık 21 milyon euroluk maaşı ve Galatasaray’ın yüksek transfer talepleri nedeniyle bu transferin zor olacağı ifade ediliyor. Bunun yanı sıra, Osimhen’in, İspanya’nın La Liga takımlarından Atletico Madrid’in gelecek yaz transfer dönemindeki önemli hedeflerinden biri olduğu iddia ediliyor. Ayrıca, Barcelona’nın da Osimhen’i yakından izlediği ve teknik direktör Hansi Flick’in, hücum hattını güçlendirmek amacıyla Nijeryalı futbolcuyu stratejik bir fırsat olarak değerlendirdiği aktarılmış durumda.