İran’da Yeni Lider Seçimi İçin Çalışmalar Sürüyor

İran Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Ahmed Hatemi, Ali Hamaney’in yerini alacak yeni ülke liderinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü ve bu sürecin en kısa sürede tamamlanacağını açıkladı. Hatemi, yaptığı açıklamalarda İran devlet televizyonuna bilgi verirken, liderlik için muhtemel isimlerin tespit edildiğini vurguladı. Devrimin yeni liderinin belirlenmesinin yakın olduğunu ifade eden Hatemi, yeni liderin hemen neden seçilemediği konusunda savaş durumunun ve herkesin görevlerini yerine getirmek için gösterdiği çaba nedeniyle tedbirli ve planlı hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

LEADERSİZLİK SÜRECİ VE TEDBİRLER

Hatemi, “Lider olması muhtemel isimler belirlenmiştir. En kısa sürede devrimin yeni lideri tayin edilecektir.” şeklinde açıklama yaptı. Ülkeyi yöneten Liderlik Konseyi’ne de değinerek, bazı kesimlerin “Devrim lideri Humeyni’nin ölümünden hemen sonra yeni lider belirlendi, şimdi neden olmuyor?” sorusunu yönelttiğini aktardı. “Şu anda savaş durumu söz konusu ve herkes görevini yerine getirmek için çaba gösteriyor.” diyen Hatemi, mevcut durumun sunduğu engeller nedeniyle durumun aciliyeti üzerine dikkat çekti.

TEDBİRLİ HAREKET FORSU

Aynı zamanda, Hatemi, ABD ve İsrail’in planlarının Uzmanlar Meclisi üyelerine saldırmak olduğunu iddia etti ve buna karşı işlerin dikkatli ve planlı yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Dün akşam saatlerinde, Uzmanlar Meclisi’nin online toplantısı sırasında Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney’in yeni lider olarak atanacağına dair iddialar gündeme gelmişti. Iran Anayasası uyarınca, liderin yokluğu durumunda Uzmanlar Meclisi’nin en kısa sürede yeni lideri belirleme yükümlülüğü bulunuyor.

GEÇİCİ LİDERLİK SÜRECİ

Yeni lider belirlenene dek, Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi’nin seçeceği üç kişilik bir kurul geçici leaderlik görevlerini üstlenecek. Hür bir şekilde yürütülmesi gereken bu süreç, ülke için kritik öneme sahip olduğundan, tüm tarafların üzerinde durduğu noktalar arasında yer alıyor.