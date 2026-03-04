Davutoğlu: Küresel Savaşın Yansımaları Türkiye’yi Etkiliyor

Davutoğlu, Meclis’te gerçekleştirdiği basın toplantısında, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını değerlendirdi. Toplantı öncesinde İran’ın Ankara Büyükelçiliğinde taziye ziyareti düzenlediğini ifade eden Davutoğlu, dünyada büyük bir savaş riskinin mevcut olduğunu vurguladı. Saldırının başlangıcından bu yana dengelerin önemli ölçüde değiştiğini ve yeni tehlikelerin ortaya çıktığını dile getiren Davutoğlu, ABD Başkanı Donald Trump ve diğer yetkililerin açıklamalarını hatırlattı. ABD’nin savaşa girerken bir strateji belirlemediğini, karamsar bir durumda olduğunu ve İsrail’in etkisi altında hareket ettiğini ifade eden Davutoğlu, “Küresel bir güç olarak ABD’nin İsrail’in peşine takılması başlı başına büyük bir faciaya işarettir.” dedi.

KÜRESEL SAVAŞ VE TÜRKİYE’YE OLASI ETKİLERİ

Davutoğlu, Körfez ülkelerinin de savaşın aktörleri haline getirildiğini belirterek, “Bu savaş böyle devam ederse ABD, muhtemelen Türkiye üzerinde de baskı yapacak ve ‘safını seç’ noktasına götürebilecek.” ifadelerini kullandı. Rejimlerin değişmesi için kara ordusunun gerekliliğini hatırlatan Davutoğlu, Irak örneğinden yola çıkarak “12 yıl bombalanmasına rağmen Irak’ta rejim değişmedi. Kara ordusu harekete geçtiğinde de 1 milyon can kaybı yaşandı.” şeklinde konuştu. Türkiye’nin Katar’da askeri üslerinin olduğuna dikkat çeken Davutoğlu, “Körfez’deki ateş Türkiye’ye gelmez diye düşünenler yanılıyor. Yıllardır bu uluslararası sistemik depremi yaşayacağımızı söylüyorum.” dedi.

TARAFSIZLIK POLİTİKASI VE AKTİF YAKLAŞIM

Türkiye’nin dâhil olduğu bu savaşın Türkiye’yi de etkileyen yönlerinin mevcut olduğunu belirten Davutoğlu, “Türkiye üzerinde ABD baskısı artacak. Amerika, Türkiye’ye ‘Şu üsden şunu kaldır, şunu bunu yapalım’ demeye başlayacak.” ifadesini kullandı. Türkiye’nin bu noktada net bir tavır sergilemesi gerektiğini belirten Davutoğlu, “Eğer böyle bir talep gelirse Türk Silahlı Kuvvetleri’nin denetimi sağlanmalı.” dedi. Ayrıca, İran liderlerinin 27 Şubat gecesi sürpriz bir gelişmeyle uyanabileceğini kaydederek, “Neyle karşılaşacağımızı bilemeyiz.” diye konuştu.

DİPLOMATİK ÇABALAR VE REJİM DEĞİŞİKLİĞİ RİSKLERİ

Davutoğlu, Türkiye’nin, Körfez ülkeleri ile özellikle Katar ve Suudi Arabistan ile olan ilişkinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtirken, İran’daki rejimin değiştirilmesinin zorluğuna dikkat çekti. Eğer rejim değişmezse ve kara harekâtı yapılırsa bunun en kötü senaryosunun iç savaş olacağını ifade eden Davutoğlu, “Bu Suriye gibi olmaz. Kimse ne kadar süreceğini bilemez.” dedi.

TERÖRE KARŞI GÜÇLÜ ADIMLAR ATILMALI

Davutoğlu, Türkiye’nin terörsüz bir süreç için atılması gereken adımların bir an önce gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtirken, “Eminim şu anda terör örgütüne doğrudan ya da dolaylı olarak yeni mesajlar gidiyordur.” dedi. 2013’te Suriye olayları sırasında oluşan durumu hatırlatan Davutoğlu, “Kuzey Irak’taki kardeşlerime de sesleniyorum: Sakın ha bu oyuna gelmeyin.” ifadelerini kullandı. Son olarak Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhalefeti de kapsayan istişari bir yapı oluşturması gerektiğini ifade etti.