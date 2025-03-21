Ahmet Hakan’dan İmamoğlu Değerlendirmesi: AK Parti’ye Etkisi

İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMASIYLA BAŞLAYAN OLAYLAR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreç, Türkiye’nin gündemini ciddi şekilde sarsıyor. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bu gelişmeleri kendi köşesinde ele aldı. İmamoğlu’nun siyasette nasıl bir etkisinin olabileceğini sorgulayan Hakan, “Olup bitenin AK Parti’ye yaradığından emin miyiz?” diye bir soru yöneltiyor.

AĞIR RAKİP MANSUR YAVAŞ MI?

Ahmet Hakan, yazısında AK Parti açısından kimin daha zorlu rakip olduğunu tartıştı: Ekrem İmamoğlu mu, yoksa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş mı? Hakan, anketler, sağdan oy alma potansiyeli, milliyetçi kesimlerin ilgisi, “devlet adamı” imajı gibi unsurları dikkate alarak bu sorunun yanıtını aradı. Hakan’a göre, sonuca ulaşmak oldukça basit; “AK Parti açısından Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’ndan daha zorlu bir rakip.” Bu açıdan bakıldığında, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının Mansur Yavaş için yeni bir fırsat sunabileceğini belirtirken, “Eğer durum buysa, AK Parti çok daha zorlu bir rakiple karşı karşıya kalmış olmuyor mu?” şeklinde bir sorgulama gerçekleştiriyor. Hakan, bu operasyonun gerçekten de AK Parti’ye fayda sağlayıp sağlamadığının ise tartışmaya açık olduğunu vurguluyor.

GÜNDEM DEĞİŞİMİ VE UNUTULMA OLASILIĞI

Ahmet Hakan, Türkiye’deki gündemin hızla değiştiğini belirtiyor. “En hararetli tartışmalar bile üç gün sonra unutuluyor,” diyerek bu durumu ifade ediyor. İmamoğlu’nun yaşadığı sürecin yarattığı fırtınanın bir hafta, bir ay veya ancak en fazla bir yıl sürebileceğini savunuyor. “Seçime üç yıl var. Bu kadar uzun süre fırtına estirilmesi imkânsız,” diyen Hakan, makam, kaynaklar ve finansal güç kaybolduğunda İmamoğlu’nun “unutulma bahçesine fırlatılacağını” öne sürüyor. Zamanla İmamoğlu’nun etkisinin azalabileceğini ve yerini kanıksamaya bırakabileceğini belirtiyor.

CHP’NİN STRATEJİK SEÇİMLERİ

Hakan, yazısında CHP’nin durumu hakkında da değerlendirmelerde bulunuyor. Partinin önünde iki seçenek olduğunu ifade ediyor: “Ya CHP, kaderini İmamoğlu’nun kaderine bağlayıp tüm adımlarını buna göre atacak ya da İmamoğlu’na destek verirken kendine yeni bir çıkış yolu arayacak.” Hakan, şu anda CHP’nin şokta olduğunu ve henüz net bir yol haritası belirlemediğini aktarıyor. Partinin ilk şoku atlattıktan sonra hangi stratejiyi izleyeceği ise merakla bekleniyor.