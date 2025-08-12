Ahmet Hakan: “Şenerci Olacağız, Nacici Olacağız”

İSTANBUL DEPREMİNE DAİR FARKLI GÖRÜŞLER

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İstanbul’da beklenen büyük depreme yönelik kamuoyunda yaygın olarak tartışılan iki farklı bilimsel yaklaşımı köşesine taşıdı. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un “İstanbul’da büyük bir deprem olmayacak” ifadeleri ile Prof. Dr. Naci Görür’ün “İstanbul’da ciddi bir deprem olacak, hazırlıklı olmalıyız” uyarılarını karşılaştıran Hakan, ilginç bir öneride bulundu.

İKİ FARKLI YAKLAŞIMIN KARŞILAŞTIRILMASI

Hakan, Şener Üşümezsoy’un son iki deprem ile popülaritesinin arttığına, hatta ‘kahin’ mertebesine çıktığına dikkat çekiyor. Diğer tarafta, sürekli olarak ‘depreme hazırlıklı olmalıyız’ mesajını veren Naci Görür’ün uyarıları yer alıyor. İki bilim insanının görüşlerini paylaşan Hakan, “Şener Hoca, ‘İstanbul’da deprem olmayacak’ diyor. Naci Görür ise ‘İstanbul’da bayağı büyük bir deprem olacak’ diyor. Peki ne yapacağız? Hangisini esas alacağız?” sorusunu yöneltiyor.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Hakan, bu durumda iki farklı yaklaşımı bir arada yaşatmanın mümkün olduğunu savunuyor. “İtikatta Şener Üşümezsoycu olacağız. Yani ona inanarak rahatlayacağız, tedirginliğimizi atacağız, mutlu olacağız, anksiyeteden kurtulacağız, korkulardan sıyrılacağız, umudumuzu koruyacağız.” diyen Hakan, eylem planı olarak “Amelde Naci Görürcü olacağız. Yani yarın deprem olacakmış gibi hazırlık yapacağız. Kentsel dönüşüm isteyeceğiz. Devleti yönetenlerin, yerel yönetimlerin harekete geçmesini talep edeceğiz.” şeklinde öneride bulunuyor.