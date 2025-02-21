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Ahmet Özer Hakkında İstenen Ceza Belli Oldu

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ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında PKK silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma sona erdi. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Özer’in 15 yıla kadar hapis cezası alması talep ediliyor.

İDDİANAME ÜZERİNE GELİŞMELER

Hazırlanan iddianamede yer alan detaylar, Özer’in terör örgütü ile bağlantılı olduğuna dair çeşitli delilleri içeriyor. Bu durum, yerel yönetimlerdeki güvenlik ve düzenle ilgili endişeleri artırıyor. Başkanlık göreviyle ilgili yaşanan bu gelişmeler, halk arasında geniş yankı buluyor.

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