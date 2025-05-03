Ahmet Şara, Velid Canbolat ile görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, başkent Şam’da Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat ile bir araya geldi. Suriye Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, görüşme Halk Sarayı’nda yapıldı. Görüşmenin içeriği ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmezken, ziyaretin, Suriye’deki Dürzi topluluğun yaşadığı bölgelerdeki güvenlik güçleri ile yasa dışı gruplar arasında çıkan çatışmaların ardından gerçekleşmesi dikkat çekti. Canbolat, Baas rejiminin çöküşünün ardından 8 Ocak’ta Şam’ı ziyaret etmişti.

PROVOKATİF SES KAYDI

Suriye’deki olayları tetikleyen provokasyon ve çatışmalar, 28 Nisan’da sosyal medya hesaplarında yayımlanan ve Hz. Muhammed’i hedef alan bir ses kaydının ardından başladı. Ses kaydının sahibi, Dürzi topluluğun ağırlıklı olarak yaşadığı Süveyda ilinden olduğunu ifade ederek Hz. Muhammed’e hakarette bulundu. Bu olay sonrası 29 Nisan’da birçok ilde gösteriler düzenlendi ve aynı gün Şam’daki Ceramane Mahallesi’nde akşam saatlerinde başlayan gerginlik, silahlı Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine saldırmasıyla çatışmalara dönüştü. Ceramane’deki bu saldırıya, Şam’daki Sahnaya semtindeki diğer Dürzi gruplarının da katılmasıyla çatışmalar daha da büyüdü. Sonuç olarak, en az 13 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

ASKERİ MÜDAHALE VE İSVİL SAVAŞ HAVA SALDIRISI

Suriye güvenlik güçleri, bölgedeki durumu kontrol altına almak için çok sayıda asker, ağır silah ve tank göndermeye başladı. İsrail, 30 Nisan akşamı Dürzileri koruma gerekçesiyle Sahnaya’da en az 9 hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırılar sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Suriye yönetimi, Ceramane Mahallesi’nde başlayan ve Sahnaya semtine yayılan çatışmaların ardından 1 Mayıs’ta bölgede kontrolü sağladığını duyurdu. 1 Mayıs sabahı, İsrail uçaklarından Şam’daki Halk Sarayı civarına hava saldırıları gerçekleştirildi.

SURİYE’DEN ŞİDDETLE KINAMA

Suriye, İsrail’in başkent Şam’daki Cumhurbaşkanlığı yakınlarına sabah saatlerinde yaptığı saldırıyı şiddetle kınadı. Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in bu eyleminin Suriye devletinin ve egemenliğinin aleyhine ciddi bir tırmanış olarak değerlendirildiği ifade edildi. Açıklamada, “Bu tür saldırılar Suriye halkının birliğini ve güvenliğini hedefliyor” denildi. Ayrıca uluslararası topluma ve Arap ülkelerine, Suriye’nin yanında durmaları ve uluslararası hukuk ile sözleşmelere uymaları çağrısında bulunuldu. Saldırıların, Suriye’nin iç birliğini zayıflatmayı amaçladığı vurgulandı. Suriye, ulusal birlik çerçevesinde diyalog ve işbirliğine çağrıda bulunurken, ülkenin yeniden inşası ve kalkınmasına yönelik tüm kışkırtmalara karşı durulacağını belirtti.

İSRAİL’İN SALDIRILARI

Dürzi toplumunu Şam yönetimine karşı kışkırtan İsrail, Dürzileri koruma bahanesiyle sürekli saldırılar düzenliyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, sabah saatlerinde yaptıkları açıklamada, “Şam’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefe saldırı düzenledik, Dürzilere yönelik hiçbir tehdide izin vermeyeceğiz” şeklinde ifade ettiler.

İSRAİL’İN SUVEYDA SALDIRISI

İsrail savaş uçakları, Suriye’nin güneyinde yer alan Suveyda iline hava saldırısı düzenleyerek 4 kişinin ölümüne sebep oldu. Suriye’nin resmi ajansı SANA’nın haberine göre, saldırı Suveyda ilinin güneybatısındaki Kenekir köyünde gerçekleştirildi.