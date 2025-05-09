Ahmet Türk’ten Bahçeli’ye teşekkür telefonu

PKK’NIN KONGRESİ VE BARIS MESAJLARI

Terör örgütü PKK’nın kongresini topladığı ve önemli kararlar aldığı bilgisi sonrasında, DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Ahmet Türk, tv100’de Kübra Par ile gerçekleştirdiği söyleşide bazı açıklamalarda bulundu. Türk, Türkiye’de toplumsal barışın gerekliliğine dikkat çekerek, “Bugün, barışın kaçınılmaz olduğu bir dönemdeyiz. Demokratik bir Türkiye’de, tüm halklarımızın mutlu olacağını görerek bazı girişimlerde bulunduk ve çalışmalar başlatıldı” ifadelerini kullandı.

HAYIRLI BİR CUMA SINIFLANDIRMASI

Ahmet Türk, PKK’nın kongresinden çıkan kararların ardından yaşanan gelişmeleri “Hayırlı Cuma” olarak değerlendirdi. İrlanda’daki barış sürecini örnek göstererek, “İrlanda’da barış sağlandığında bu sürece ‘Hayırlı Cuma’ denmişti. Bugün de bizler için hayırlı bir Cuma” şeklinde konuştu. Alınan kararların barış için atılan önemli adımlar olduğuna vurgu yaptı.

DEMOKRATİK GELECEK İÇİN SORUMLULUKLAR

PKK’nin kongreyi toplamış olması ve çıkan olumlu kararları önemli gören Türk, bundan sonraki süreçte herkesin sorumluluk taşıdığını ifade etti. “Bizlere de büyük görevler düşüyor. Meclis’te, demokratik bir Türkiye için atılacak adımların gündeme getirilmesi gerek. Bu sadece ‘Kürt meselesi’ değil, Türkiye’nin tüm demokratik geleceğiyle ilgili bir mesele. Demokratik bir ülkede, hepimiz birlikte mutlu olacağız.” dedi.

BAHÇELİ’YE ÖVGÜLER

Türk, sürecin başarıyla ilerlemesinde kritik bir rol üstlenen Devlet Bahçeli’ye övgülerde bulundu. “En büyük rol Sayın Devlet Bahçeli’nindir. Bu kapının aralanmasında ve Türkiye’ye yönelik bir çağrı yapılmasında çok önemli bir risk aldı. Ama bu riski, Türkiye’nin geleceğini düşündüğü için aldı ve bu riskin sonucu olarak onurlu bir barışa katkı sundu.” şeklinde konuştu.

BÜYÜK SAYGI VE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Son olarak Türk, Devlet Bahçeli’nin kendisini arayarak sürecin hayırlı olmasını dilediğini ve kendilerini kutladığını belirtti. Türk, Bahçeli’yi kutlayarak, emeğine büyük saygı duyduğunu da ifade etti.