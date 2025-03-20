Ahmet Yüce’den Çalışanlara Büyük İkramiye

Otomotiv dünyasında önemli bir figür olan Ahmet Yüce, Skoda ve Alfa Romeo’nun Türkiye distribütörlüğünü yürütüyor. Son yıllarda çalışanlarına sağladığı cömert ikramiyelerle de sıkça gündeme gelen Yüce, iş dünyasında farklılık yaratan isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Ahmet Yüce kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir? İşte detaylar…

otomotiv sektöründeki başlangıcı

1957 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ahmet Yüce, eğitim hayatını Galatasaray Lisesi’nde tamamladı. Otomotiv sektörüne ilk olarak dayısı Orhan R. Yüce ile çalışarak adım attı ve bu süreçte önemli deneyimler elde etti. 1987 yılında Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin kurucuları arasında yer alarak sektördeki etkisini artırdı. 1989’da kurulan Yüce Auto A.Ş. ile Skoda’nın Türkiye distribütörlüğünü üstlenerek markayı Türkiye pazarında büyük bir başarıyla temsil etti. Günümüzde ise, 130 yıllık Skoda tarihindeki en çok ödül kazanan distribütör olma unvanına sahip şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor.

skoda ile ulaştığı başarılara odaklanma

2024 yılı, Yüce Auto-Škoda için tarihi bir dönüm noktası oldu. Şirket, yaklaşık 44 bin adetlik satış rakamına ulaşarak Türkiye rekorunu kırdı. Yalnızca satış rakamlarıyla değil, uluslararası ödülleriyle de dikkat çekildi. Skoda Auto’nun her yıl dünya genelinde düzenlediği değerlendirme organizasyonunda, Yüce Auto 164 distribütör arasında yüksek başarı göstererek dört önemli ödüle layık görüldü: Yılın En İyi İkinci Distribütörü, Uluslararası Satışlar ve Müşteri Deneyimi Kategorisi Birinciliği, Marka ve İnovasyon Kategorisi Üçüncülüğü. Bu başarılar, Skoda tarihindeki en fazla ödül kazanan distribütör olarak kaydedildi.

çalışanlarına verdiği destekle fark yaratma

Ahmet Yüce, iş hayatındaki başarılarını çalışanlarıyla paylaşmayı unutmayan bir lider. Son yıllarda dağıttığı yüksek miktardaki ikramiyelerle büyük takdir topladı. 2022’de 25 maaş, 2023’te ise 29 maaş ikramiye dağıttı. 2024 yılı içinse resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, çalışanlarına ödül vermeye devam ettiği biliniyor. Yüce, çalışanlarının başarının en önemli parçası olduğuna inanıyor. “Bir işte emeği olan herkes hakkını almalı. Başarı ekip işidir, çalışanına değer veren kazanır.” diyerek bu konu hakkındaki görüşlerini belirtiyor.

çalışanları önemsenmeli

Yüce, her fırsatta, çalışanların şirketin gelişimindeki rolünü vurguluyor. “Tüm iş insanları, ekibinin emeğini göz önünde bulundurmalı. Başarı tek başına gelmez, doğru ekip çalışmasıyla mümkün olur.” diyerek sektörde dikkat çeken bir duruş sergiliyor. Otomotiv sektöründe yalnızca ticari başarılarıyla değil, aynı zamanda çalışanlarına sunduğu imkanlarla da tanınan Ahmet Yüce, iş dünyasında örnek olmaya devam ediyor.