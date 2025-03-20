Ahmet Yüce’den Çalışanlarına Cömert İkramiye Desteği

OTOMOTİV DÜNYASINDA KÖKLÜ BİR İSİM

1957 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ahmet Yüce, eğitim hayatını Galatasaray Lisesi’nde tamamladı. Otomotiv sektörüne ilk adımlarını, dayısı Orhan R. Yüce ile birlikte çalışarak attı ve bu süreçte önemli bir deneyim kazandı. 1987 yılında Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin kurucu üyeleri arasında yer aldı ve sektördeki etkinliğini geliştirdi. 1989’da Yüce Auto A.Ş.’yi kurarak Skoda’nın Türkiye distribütörlüğünü üstlendi. Bu sayede markayı Türkiye pazarında büyük bir başarıyla temsil etti. Günümüzde, Skoda’nın 130 yıllık tarihinde en fazla ödül kazanmış distribütör unvanını taşıyan şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor.

SKODA İLE REKOR KIRAN BAŞARILAR

2024 yılı, Yüce Auto-Škoda için tarihi bir dönem oldu. Şirket, yaklaşık 44 bin adetlik satış rakamına ulaşarak Türkiye rekorunu kırdı. Sadece satış rakamlarıyla değil, uluslararası düzeyde kazandığı ödüllerle de dikkati çekti. Skoda Auto’nun her yıl düzenlediği global değerlendirme organizasyonunda Yüce Auto, 164 distribütör arasında dikkate değer bir başarı gösterdi ve dört prestijli ödül aldı: Yılın En İyi İkinci Distribütörü, Uluslararası Satışlar ve Müşteri Deneyimi Kategorisi Birinciliği, Marka ve İnovasyon Kategorisi Üçüncülüğü. Bu başarılarıyla Skoda tarihindeki en çok ödül kazanmış distribütör olarak kaydedildi.

ÇALIŞANLARINA VERDİĞİ DESTEKLE ÖRNEK OLUYOR

Ahmet Yüce, iş hayatındaki başarısını çalışanlarıyla paylaşmayı önemseyen iş insanlarından biri. Son yıllarda sunduğu yüksek miktardaki ikramiyelerle büyük bir takdir kazandı. 2022’de çalışanlarına 25 maaş, 2023’te ise 29 maaş ikramiye verdi. 2024 yılı için henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak çalışanlarını ödüllendirmeye devam ettiği biliniyor. Yüce, çalışanlarının başarının en temel parçası olduğuna inanıyor. “Bir işte emeği olan herkes hakkını almalı. Başarı ekip işidir, çalışanına değer veren kazanır” diyerek bu konudaki görüşlerini paylaşıyor.

ÇALIŞANLARINI DÜŞÜNEN KAZANIR

Yüce, her fırsatta çalışanların şirketteki gelişimindeki önemini vurguluyor. “Tüm iş insanları, ekibinin emeğini göz önünde bulundurmalı. Başarı tek başına gelmez, doğru ekip çalışmasıyla mümkün olur” diyerek sektörde fark yaratan bir yaklaşım sergiliyor. Otomotiv sektöründe, ticari başarılarının yanı sıra çalışanlarına sunduğu imkanlarla da ön plana çıkan Ahmet Yüce, iş dünyasında örnek olmaya devam ediyor.