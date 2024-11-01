Ahtapot Döner İle Yeni Lezzetler

DENİZ ÜRÜNLERİ İLE YENİ BİR DENEYİM

Ankara’da dönerin merkezi olarak bilinen keyifli bir ortamda, deniz ürünleri restoranı işleten iki şef kardeş, çok yenilikçi bir adım atarak ahtapottan döner yapıyor. Faruk ve Mehmet Gezen kardeşler, hazırladıkları yeni menüyle deniz muhalefetinin özünü Türk kültürüyle birleştiriyor. Levrek şiş, simit levrek ve orkinos döner yanında müşterilere sunmak için menülerine ahtapot döneri eklediler.

YENİ FİKİRLER VE SOSYAL MEDYANIN DAVETİ

Ahtapotları önce kaynar suya koyarak hazırlanan özel tereyağlı sos ile harmanlayan Gezen kardeşler, bu yeniliği tatmak için heyecanla müşterilere sundular. Müşterilerin geri dönüşleri oldukça olumlu oldu. Özellikle sosyal medya sayesinde daha geniş bir kitleye ulaştıklarını belirten Mehmet Şef, “Çok güzel tepkiler ve yorumlar aldık. En son balık dönerimiz ile Türkiye’nin gündemine oturmuştuk. Bunun üzerine daha farklı ne yapabiliriz diye düşündük ve ortaya ahtapot döneri yapma fikri çıktı. Bunu da uygulayıp müşterilerimize servis ediyoruz” diyor.

SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ

Mehmet Şef, sosyal medyanın kendileri için büyük bir fırsat sunduğunu ifade ediyor. İlk başlarda sadece yemeklerin sunum ve tadım görüntülerini paylaşıyorlardı, fakat zamanla tadım videolarının daha fazla ilgi gördüğünü fark ederek içeriklerini bu yönde geliştirmeye başladılar. “Daha sonra bunu geliştirip videoları, sadece tadım kısmıyla değil de giriş-gelişme-sonuç kısmıyla bir dakikaya sığdırarak yayınlamaya başladık” şeklinde sözlerine devam ediyor. Bu süreçte aldıkları olumlu geri dönüşler, ilham kaynağı olmuş.

DENİZ ÜRÜNLERİ YETENEKLERİNİ SERGİLİYOR

Döner işletmecisinde geçmişte deneyim kazanan Mehmet Şef, “Haliyle dönerden de anlayan 2 ustayız” ifadelerini kullanıyor. Zamanla deniz ürünlerine yönelip geçmişteki tariflerini deniz ürünleriyle birleştirme kararı aldıklarını belirtiyor. “Balıktan künefe, balıktan Adana, balıktan lahmacun-pide gibi tariflerimiz de çok var. Sürekli daha ne yapabiliriz?” diye araştırıp yeni lezzetler geliştirdiklerini açıklıyor.

MÜŞTERİLERDEN OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER

Müşterilerinin farklı lezzetleri yani denemek üzere heyecanlandığını söyleyen Mehmet Şef, özellikle ahtapot dönerin sunumu sırasında müşterilerin telefonlarıyla video çekme isteğini gözlemlediklerini ifade ediyor. “Balık, ahtapot döneri tezgahta gördüklerinde video çekip bunu sosyal medyada paylaşmak için heyecanlanıyorlar” diyor ve ilk defa deneyenlerin dönerin tadını beğendiğini vurguluyor.