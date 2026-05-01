İstanbul’da Basın Mensupları İçin 1 Mayıs Güzergahları Belirlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kentin çeşitli bölgelerinde alınacak trafik tedbirlerini ve basın mensuplarının etkinlik alanlarına ulaşımını kolaylaştıracak olan özel güzergahları açıkladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan açıklamaya göre, Şişli, Beyoğlu, Kadıköy ve Kartal gibi ilçelerdeki uygulama noktalarına geçişler, belirlenen rotalar üzerinden gerçekleştirilecek.

ŞİŞLİ VE TAKSİM BÖLGESİ

Mecidiyeköy ve Taksim çevresinde görev yapacak gazeteciler için belirlenen güzergahlar şu şekilde sıralandı: Şişli istikametinden geçiş yapacak basın mensupları, D100 karayolu üzerindeki Çağlayan ve Mecidiyeköy ayrımlarından giriş yaparak haberlere ulaşabilir. Taksim’e ulaşım için ise Tarlabaşı Bulvarı veya Dolmabahçe Tüneli – stat arkası güzergahı kullanılabilecek.

ANADOLU YAKASINDA ALTERNATİFLER

Kadıköy ve Kartal meydanlarına gidecek basın mensuplarının izlemeleri gereken yollar ise şu şekilde planlandı: Kadıköy Rıhtım’a ulaşmak isteyen medya çalışanları, Tıbbiye Caddesi ve Söğütlüçeşme Caddesi üzerinden geçiş yapabilecek. Kartal Meydanı’na gidecek gazeteciler ise sahil yolu (Turgut Özal Bulvarı) boyunca Kuzey ve Güney istikametlerini takip edebilecek.

KAPATILACAK YOLLAR VE DÜZENLEMELER

Emniyet yetkilileri, Kartal bölgesindeki yolların 11:00 itibarıyla trafiğe kapatılacağını bildirdi. Basın mensupları için ayrılan güzergahlar sarı renkli çizgilerle, trafiğe tamamen kapatılacak yollar ise kırmızı işaretleme ile gösterildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle belirlendi: Beyoğlu ilçesinde 05:00 itibarıyla başlayacak kapatmalar arasında İstiklal Caddesi, Sıraselviler Caddesi, ve İnönü Caddesi yer alıyor. Alternatif yollar arasında ise Tarlabaşı Bulvarı ve Refik Saydam Caddesi mevcut.

KADIKÖY’DEKİ GÜZERGAHLAR

Kadıköy ilçesinde ise, kapatılacak yollar 05:00 itibarıyla devreye girecek. Kapatılan yollar arasında Kavak İskele Caddesi ve Tıbbiye Caddesi ile Rıhtım Caddesi yer alıyor. Alternatif yollar olarak Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ve Kurbağalıdere Caddesi gibi güzergahlar öne çıkıyor.

KARTAL VE ŞİŞLİ’DE ÖNLEMLER

Kartal ilçesinde, 11:00’de başlayacak kapanmalarla Savarona Caddesi ve Hükümet Caddesi trafiğe kapatılacak. Alternatif güzergah olarak Turgut Özal Bulvarı öneriliyor. Şişli ilçesinde ise 05:00’den itibaren Büyükdere Caddesi ve Halaskargazi Caddesi gibi yollar kapatılacakken, alternatif yollar arasında yer alan Ortaklar Caddesi ve Abide-i Hürriyet Caddesi dikkat çekiyor.

BEŞİKTAŞ İLÇESİNDE ÖNLEMLER

Beşiktaş ilçesinde farklı cadde ve sokakların, olası yaya ve araç trafik güvenliğini sağlamak amacıyla kısmi veya tamamen trafiğe kapatılacağı bildirildi.