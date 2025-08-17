Aidatlar Fahiş, Denetim Geliyor

KONUT AİDATLARINDA YENİ DÜZENLEME

Konut aidatları giderek artan maliyetler ile gündem olmaya devam ediyor. Fahiş aidat ödemelerinin önüne geçmek, vatandaşların ne kadar ödeme yapması gerektiğini bilmesi ve harcama kalemlerini görebilmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı gerekli adımları atmaya başladı.

BAKANLIK SIKILAŞTIRILMIŞ DENETİM YAPACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bakanlık tarafından site yönetimlerinin artık sıkı denetimlere tabi tutulacağını belirtti. Kurum, yönetimlerin gelir ve gider kalemlerini düzenli bir şekilde takip edeceklerini ve bu süreç ile aidat fiyatlarında düşüş hedeflediklerini dile getirdi.

SİTE YÖNETİMİ HİZMETLERİ SINIFLANDIRILACAK

Bakanlık, site yönetimi hizmeti veren şirketlerin de sınıflandırılacağını duyurdu. Artık firmalar, “Ben yönetim şirketiyim” diyerek sektöre giremeyecek. Her bir şirket önce yetkilendirilip daha sonra bakanlık tarafından denetlenecek.

KİRACILARIN ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİ BELİRLENİYOR

Uzmanlar, kiracıların sadece kullanım kaynaklı giderleri ödemekle yükümlü olduklarını ifade ediyor. Çalışan maaşı veya SGK primi, ortak ısınma ve aydınlatma giderleri gibi kalemler kiracıların katılmak zorunda olduğu giderler arasında yer alıyor. Ancak uzmanlar, “Kullanım kaynaklı olmayan, örneğin işçinin özlük hakları, kıdem ihbar tazminatı veya asansör değişimi gibi demirbaş nitelikli değişimler, güçlendirme ve mantolama gibi esaslı tadilatların masrafları mal sahibi tarafından ödenmelidir.” şeklinde açıklama yapıyor. Bunun yanı sıra kiracının aidatının, kira bedelini geçmemesi gerektiği de vurgulanıyor.