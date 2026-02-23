Aile Bakanı Mahinur Göktaş Dijital Oyunları Değerlendirdi

aile-bakani-mahinur-goktas-dijital-oyunlari-degerlendirdi

AİLE BAKANI GÖKTAŞ’TAN DİJİTAL OYUNLAR HAKKINDA AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, dijital oyunların gençlerin gelişiminde önemli bir rol oynadığını ifade etti. Bakan Göktaş, bu alana verdikleri önemin altını çizerek, “Tam da bu yüzden, oyun platformlarından ebeveyn denetimlerini artırmalarını ve yaş gruplarına göre içerik sınıflandırılmasına dikkat etmelerini bekliyoruz.” şeklinde açıklamada bulundu.

HIZMET ANLAYIŞI REHBERLİK ÜZERİNE KURULUYOR

Bakan Göktaş, yasaklayıcı bir yaklaşım sergilemediklerini vurguladı. “Biz yasaklayan değil, rehberlik eden ve koruyan bir anlayışla hareket ediyoruz.” diyen Göktaş, çocukların korunmasının önemine değindi.

GÜVENLİ DİJİTAL ORTAM HEDEFİ

Küçük yaş gruplarındaki çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla işbirliği çağrısında bulunan Bakan Göktaş, “Çocuklarımızı korurken bu süreci hep birlikte yönetelim istiyoruz. Gelin hep birlikte çocuklarımız ve gençlerimiz için daha güvenli bir dijital ortam sunalım.” ifadelerini kullandı.

