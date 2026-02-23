Ocakta Kartlı Ödemeler Yüzde 45 Artış Gösterdi

KREDİ KARTLARINA YENİLİKLER GETİRİLİYOR

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), ocak ayına ilişkin verileri kamuoyuna sundu. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartların kullanımına dair yapılan toplam ödeme miktarları ile kart sayıları, bu veriler arasında yer aldı. Yeni uygulamalar sonrası, kartlı ödemelerin hangi seviyeye ulaşacağı ise merak konusu oldu.

TOPLAM KREDİ KARTI SAYISI ARTIŞ GÖSTERDİ

Ocak ayı itibarıyla Türkiye’de kredi kartı sayısı 143,4 milyona, banka kartları 210,9 milyona ve ön ödemeli kart sayısı 110,6 milyona ulaştı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla, kredi kartı sayısında yüzde 10, banka kartlarında yüzde 8 artış kaydedilirken, ön ödemeli kart sayısı ise yüzde 2 düşüş gösterdi. Toplam kart sayısı ise yüzde 6 artışla 464,9 milyona yükseldi.

TOPLAM ÖDEME TUTARLARINDA BÜYÜME

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla ocak ayında yapılan toplam ödeme tutarı, yıllık bazda yüzde 45 artarak 2 trilyon 326 milyar liraya ulaştı. Bu ödemelerin yaklaşık 2 trilyon lirası kredi kartlarıyla, 322,8 milyar lirası banka kartlarıyla, 7,5 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla gerçekleştirildi.

ÖDEME TUTARLARINDA FARKLILIKLAR

Söz konusu dönemde, kredi kartlarındaki ödeme tutarı yüzde 46, banka kartlarındaysa yüzde 55 artış gösterirken, ön ödemeli kartlarda yüzde 77 düşüş yaşandı. Kartlarla yapılan toplam ödeme sayısı ise yüzde 8 artarak 1,7 milyara yükseldi. Bu rakamın 1 milyar 9,6 milyonunu kredi kartları, 664,7 milyonunu banka kartları, 31,8 milyonunu ise ön ödemeli kartlar oluşturdu.

İNTERNETTEN YAPILAN ÖDEMELER GÖZ DOLDURUYOR

Ocak ayında internetten yapılan kartlı ödeme tutarı, yıllık bazda yüzde 42 artışla 687,4 milyar liraya ulaştı. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki oranı ise yüzde 30 olarak belirlendi. İnternetten kartlı ödemelerde ise yüzde 7 artış gözlemlenerek, rakam 245,9 milyona ulaştı.

TEMASSIZ ÖDEME USULÜ ÖNE ÇIKIYOR

Temassız kartlı ödeme sayısı, yüzde 9 artarak 1 milyar 124,6 milyona ulaştı. Temassız ödeme tutarı ise yüzde 49 artışla 751,8 milyar liraya çıktı. Ocak ayı verilerine göre, mağaza içindeki her 5 kartlı ödemeden 4’ü temassız sistemle gerçekleştirildi.