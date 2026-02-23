ABD’nin İsrail Büyükelçisi’ne Ömer Çelik’ten Tepki

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, yerel bir gazeteciyle gerçekleştirdiği röportajda, Gazze’de İsrail tarafından yapılan hava saldırılarında çocukların hayatını kaybetmesi ve “Tevrat’a dayalı Büyük İsrail” görüşünü savundu. Huckabee, Nil Nehri ile Fırat Nehri arasında uzanan topraklarda “İsrail’in Tevrat’a dayalı hakkından” bahsederek, “Hepsini alsalardı iyi olurdu.” ifadelerini kullandı.

İNSANLIK DIŞI VE KORKUNÇ BİR YAKLAŞIM

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Huckabee’nin bu açıklamalarına sert bir dille karşılık verdi. Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “İsrail’in işgal altında bulunan Filistin toprakları veya diğer işgal altındaki Arap toprakları üzerinde hiçbir hakkı ve egemenliği bulunmamaktadır.” dedi. İsrail’in Arap ülkelerinin egemenliğine yönelik tehditlerinin meşru olmadığını vurgulayan Çelik, “İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak etmeye yönelik girişimleri, mekansal soykırım faaliyetleridir.” ifadelerini kullandı.

REDDEDİYORUZ VE EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ

Çelik, İsrail’in Gazze’deki çocukların ölmesi konusundaki tutumunu insanlık dışı ve korkunç olarak nitelendirerek, “Bu büyükelçinin, bazı Arap devletlerinin topraklarını ele geçirmeyi amaçlayan ‘Büyük İsrail’ projesini desteklemesi, insani değerlerin temeli olan hukuk ilkelerine aykırıdır.” diye konuştu. Ayrıca, “İsrail’in Orta Doğu’daki egemenliğini savunması ve kardeş devletleri tehdit etmesi bu zihniyeti kökten reddediyoruz ve en güçlü şekilde kınıyoruz.” ifadelerini ekledi.

ÇOCUKLARIN ÖLDÜRÜLMESİNİ SAVUNMAK CİNAYETTİR VE SOYKIRIMDIR

Yaşanan olayların, Cumhurbaşkanının Birleşmiş Milletler kürsüsünden yaptığı çağrıları haklı çıkardığını belirten Çelik, “Çocukların öldürülmesini savunmak, cinayettir ve soykırımdır.” dedi. Gazze ve Batı Şeria’daki Filistinlilerin evlerinin işgal edilmesinin, soykırım siyasetiyle bağlantılı olduğunu vurguladı. “Bunlar, insanlık değerlerine yapılan bir saldırıdır.” diye belirtti.

İSRAİL’İN SINIRLARI NERESİDİR?

Çelik, bu yaklaşım karşısında mücadele etmenin insani bir görev olduğunu ifade ederek, “1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan egemen bir Filistin Devleti’ni savunmaya ve soykırımcılarla mücadele etmeye devam edeceğiz.” dedi. Çelik, Cumhurbaşkanının girişimleriyle “Soykırım örgütüne karşı insanlık mücadelesinin öncüsü olacağız.” değerlendirmesini yaptı ve herkesin sorması gereken temel sorunun “İsrail’in sınırları neresidir?” olduğunu tekrar hatırlattı.