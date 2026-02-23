Uyuşturucu Operasyonlarında 406 Kilogram Madde Ele Geçirildi

uyusturucu-operasyonlarinda-406-kilogram-madde-ele-gecirildi

Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde, zehir tacirlerine yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Van ve Hakkari bölgelerinde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 406 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiş durumda. Operasyonun detayları, İçişleri Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyuruldu.

OPERATION DETAYLARI

Van ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen istihbari çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonlara ilişkin, 271 kilogram metamfetamin, 96 kilogram skunk ve 39 kilogram esrar ile birlikte 2 bin 540 adet uyuşturucu hapın da ele geçirildiği bilgisi verildi.

DEVAM EDİYOR

Bakanlık, “Uyuşturucu imalatçısından, satıcısına kadar uyuşturucu ile mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.” şeklinde bir mesaj paylaşarak, bu operasyona katkı sağlayan birimlere teşekkür etti.

