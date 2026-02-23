İstanbul Valiliği Kuduz Vakaları Açıklamasında Bulundu

İstanbul Valiliği, bazı sosyal medya platformlarında “Kuduz Vakalarında Patlama” başlığıyla yer alan haberler hakkında açıklamada bulundu. “İSTANBUL’DA SON KUDUZ VAKASI 2007 YILINDA GÖRÜLMÜŞTÜR”

Valilik, yaptığı duyuruda çeşitli medya ve sosyal medya yollarında “İstanbul’da kuduz vakalarında patlama” ifadeleriyle paylaşımlar yapıldığını belirtti. Açıklamada, “İstanbul’da yapılan kuduz aşısı sayıları baz alınarak yapılan bu haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. İstanbul’da son kuduz vakası 2007 yılında görülmüştür. Bu tarihten beri, şehrimizde herhangi bir canlıya kuduz teşhisi konulmamıştır.” ifadesine yer verildi.

“Aşılar Tedbir Amaçlı Yapılmıştır”

2025 yılı itibarıyla İstanbul genelinde toplam 123.538 kuduz aşısının uygulandığı aktarıldı. Bu aşılama işlemlerinin tamamının tedbir amacıyla gerçekleştirildiği vurgulandı. Açıklamada, “Tedbir aşılamalarının bir kısmı sahipsiz sokak hayvanı saldırı sonucu, bir kısmı ise sahipli hayvanların tırmalama, salya bulaşması ve benzeri sebeplerle oluşan durumlarda uygulanmıştır.” cümlesine de yer verildi.