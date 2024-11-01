Aile Hekimlerine Destek Mesajı Verildi

SAĞLIK BAKANI’NDAN AİLE HEKİMLİĞİ AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yeni aile hekimliği yönetmeliği hakkında “Aile hekimlerimiz müsterih olsunlar. Zira bu çalışma ile eş zamanlı olarak hem sağlık çalışanlarımızın hem de sağlık hizmeti alan vatandaşlarımızın memnuniyetini amaçlıyoruz ve daha nitelikli hizmet sunmayı hedefliyoruz.” dedi. Sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, sağlık hizmetinin dünya genelinde önemli bir sektör olduğuna dikkat çeken Memişoğlu, aile hekimliğini etkili ve verimli hale getirmek için kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

AİLE HEKİMLİĞİNİN ÖNEMİ

Tecrübeli bir ekip ile birlikte yüzlerce hekim ve paydaşla gerçekleştirilen yönetmelik çalışması, kamuoyuna ve sağlık çalışanlarına duyuruldu. Memişoğlu, aile hekimliğinin temel sağlık hizmetleri kapsamında birinci basamakta kritik bir konumda olduğunu vurguladı. Aile hekimliğinin ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleriyle entegrasyonunun önemine değinen Bakan, “Hekim-hasta ilişkisinin mahremiyeti ve manevi boyutunu önemseyen bir hekim ve Bakan olarak aile hekimliğini, hekim-hasta ilişkisinde güvenin tesis edildiği çok önemli bir zemin olarak görüyorum.” ifadelerini kullandı.

HEKİMLERİN MEMNUNİYETİ VE YENİ DÜZENLEMELER

Memişoğlu, “Aile hekimlerimiz müsterih olsunlar” diyerek sağlık çalışanlarının memnuniyetinin yanındaki hasta memnuniyetinin de önemli olduğuna dikkat çekti. Yeni düzenlemeyle hekim başına düşen hasta sayısını azaltarak, aile hekimlerine daha fazla hizmet süresi tanıdıklarını belirtti. Kronik hastalıklar ve kanser taramalarının daha etkili bir şekilde gerçekleştirileceğini açıklayan Bakan, aile hekimlerine bağlı hasta sayısının 4 binden 3 bin 500’e düşürüldüğünü ifade etti.

VATANDAŞLARDAN AİLE HEKİMLERİNE GÜVENİRMESİ BEKLENİYOR

Yönetmelik değişikliğinin toplumun hastalık yüküne göre bir hizmet planlaması oluşturacağını belirten Memişoğlu, “Önümüzdeki aydan itibaren hem aile hekimlerimizin hem de vatandaşlarımızın birinci basamak sağlık hizmetinin verimliliği noktasında memnun kalacağına inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca vatandaşlardan aile hekimlerine güvenmelerini isteyen Bakan, “Sağlıkla alakalı herhangi bir endişeleri olduğunda akıllarına ilk olarak aile hekimlerimiz gelsin ve aile hekimlerimize güvensinler.” şeklinde konuştu. Bakan, sağlıkta değer bazlı bir yaklaşımın aile hekimliği üzerinden başlatıldığını sözlerine ekledi.