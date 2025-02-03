aile-hekimlerine-randevu-sistemi-entegrasyonu

ÇUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ TOPLANDI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün bir araya geldi. Toplantı saat 16.50’de başlayıp yaklaşık iki saat sürdü. Gündemde, ülkenin ve bölgenin siyasetiyle ilgili önemli konular yer aldı.

SAĞLIK SİSTEMİNDE YENİ UYGULAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda, “Sektörün sağlıkta büyüyebilmesi için çürükleri ayıklaması tercihten öte zaruret halini almıştır.” dedi. Bolu Kartalkaya faciasıyla ilgili olarak turizmcilerin gereken dersi çıkaracağına inandığını belirtti. Sağlık, hükümetlerinin son 22 yılda en büyük yatırımlar yaptığı alanlardan biri. “Bizden önce imtiyazlı bir kesim dışında halkımızın çoğu için nitelikli sağlık hizmeti almak ciddi bir problemdi.” diye ekledi. Ayrıca, eski sağlık sisteminin yerine ulaşılabilir ve hizmet standardı açısından örnek gösterilen bir sistemin kurulduğunu vurguladı. Koronavirüs salgını döneminde sağlık altyapılarının kapasitesini 85 milyon kişi olarak deneyimlediklerini ifade eden Erdoğan, güncel ihtiyaçlara göre sağlık sistemini sürekli iyileştirdiklerini açıkladı.

Aile hekimleri sayesinde vatandaşların sağlık hizmetine daha kolay erişeceğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, “Aile hekimlerimizi hastane randevu sistemine entegre ediyoruz.” dedi. 2025 yılında ilave olarak bin aile sağlığı merkezi açmayı hedeflediklerini belirtti.

İLAÇ KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖNERİLER

Erdoğan, ülkede çok yüksek oranda ilaç kullanımı olduğunu, özellikle antibiyotik ve ağrı kesici tüketiminin ileride ciddi sıkıntılara yol açabileceğini ifade etti. Vatandaşlara doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanmamaları gerektiğini hatırlattı.

ÖZEL HASTANELERE DÜZENLEMELER

Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan önemli değişikliklerle özel hastanelerin yönetmeliğinde bazı yeni kuralların getirildiğini belirten Erdoğan, “Gerek hizmet standartları, gerek ücret politikaları, gerekse denetim konusunda özel hastanelerimizde artık farklı bir çalışma kültürünün yerleşeceğine inanıyorum.” diye ekledi.

TÜRKİYE’Yİ GÜÇLENDİRME HEDEFİ

Cumhurbaşkanı, hedeflerine kararlılıkla ilerlediklerini, büyük ve güçlü Türkiye idealine bağlılık gösterdiklerini vurguladı. Her türlü engellerin aşılacağına dair inancını dile getirdi ve “22 yıldır milletimizin güvenine teveccühüne mazhar olmanın bize ağır bir emanet yüklediğinin de bilincindeyiz.” dedi. Türkiye’nin hak ve menfaatlerinin korunacağını, güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

FEDAKARLIKLAR VE ADLİ SÜREÇLER

Bolu Kartalkaya faciasında hayata veda eden 78 vatandaş için rahmet niyazında bulunan Cumhurbaşkanı, sorumluların yargıya hesap vermesi için gereken her şeyi yaptıklarını ve bunun arkasında duracaklarını bildirdi. İhmali olanların adalet karşısında hesap vereceğine dikkat çekti ve turizm sektöründeki sorumluların gereken dersleri çıkaracağına inandığını yineledi.

DEPREMZEDELERİN İHTİYAÇLARI GÖZ ÖNÜNDE

Cumhurbaşkanı, 6 Şubat 2025’te Kahramanmaraş’taki depremde kaybedilen hayatları anarak, depremzedelerin ihtiyaçlarının her zaman öncelikleri olduğunu açıkladı. Deprem bölgesindeki çalışmaları yakından takip ettiklerini ve engellerin aşılması için gereken müdahaleleri yaptıklarını belirtti.

Erdoğan, “Hak sahibi kardeşlerimiz ev ve iş yerlerine kavuşmadan bize durmak dinlenmek yok.” dedi. Ayrıca kentsel dönüşüm projeleriyle şehirlerin deprem dayanıklılığını artıracaklarını duyurdu.