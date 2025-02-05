Aile Hekimliği Genelgesi Yeniden Düzenlendi

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN YENİ DÜZENLEMELER

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, aile hekimliğine geçiş sürecindeki muvafakat işlemlerine dair genelgenin güncellendiği ve taşra teşkilatlarına iletildiği ifade edildi. Mevcut durumda, devlet hizmet yükümlülüğüyle atanan aile hekimleri, sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi açısından yalnızca benzer düzeyde veya daha alt düzeydeki ilçelerde aile hekimliği birimlerini tercih edebiliyorken, yeni düzenleme ile aile hekimlerinin aynı il içinde herhangi bir kısıtlamayla karşılaşmadan, hizmet puanlarına göre boş olan aile hekimliği birimlerini tercih edebileceği belirtildi.

YENİ İMKÂNLAR SUNULUYOR

Daha önce kamuoyunda 3+1 sözleşmeli olarak bilinen 45/A statüsündeki ebe ve hemşirelerin aile hekimliği birimlerinde sözleşmeli olarak çalışma imkânı yokken, yapılan düzenlemeyle bu profesyonellerin aile hekimliği birimlerinde çalışabileceği bilgisi verildi. Açıklamada, “Mevcut durumda sözleşmeli çalışan aile hekimleri sözleşmesi yenilenmediğinde, sözleşmesi feshedildiğinde veya sözleşmesi kendiliğinden sona erdiğinde herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın yeni bir yerleştirme kapsamında yeniden sözleşme yapabiliyorlar” ifadeleri yer almakta. Ancak yapılan değişiklikle, sözleşmesi yenilenmeyen, feshedilen veya kendiliğinden sona eren aile hekimlerinin, en az 2 yıl süre geçtikten sonra yeni bir yerleştirme kapsamına dahil olabileceği vurgulandı.