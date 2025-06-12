Aile Hekimliği Rehberi Yayımlandı

AİLE HEKİMLİĞİ REHBERİ YAYIMLANDI

Aile Sağlığı Merkezlerinde görevli hekimler ve birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan tüm personele yönelik olarak “Aile Hekimliği Rehberi” yayınlandı. Rehber ile ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Aile Hekimliği Sistemimizi ve Aile Sağlığı Merkezlerimizi güçlendirmek amacıyla somut adımlar atmaya devam ediyoruz. Aile Hekimliği Rehberi’ni yayımlayarak yürüttüğümüz çalışmalara bir yenisini daha ekliyoruz” şeklinde bilgi verdi.

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNE DESTEK

Rehber hakkında daha fazla açıklama yapan Memişoğlu, “Başvuru kaynağı niteliğindeki rehber ile birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini destekleyecek, alanda uygulama birliğinin sağlanmasını kolaylaştıracak, sahadaki sorunlara mevzuata dayalı çözüm önerileri sunulmasına katkı sağlayacağız. Bu kapsamlı eserin büyük sağlık ailemiz ve sağlık sistemimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum; birinci basamak sağlık hizmetlerini ileriye taşıma kararlığımızın bir kez daha altını çiziyorum” dedi.