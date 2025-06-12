AİLE HEKİMLİĞİ REHBERİ YAYIMLANDI

Aile Sağlığı Merkezlerinde görevli hekimler ve birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan tüm personele yönelik hazırlanan “Aile Hekimliği Rehberi” yayımlandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, rehberle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Aile Hekimliği Sistemimizi ve Aile Sağlığı Merkezlerimizi güçlendirmek amacıyla somut adımlar atmaya devam ediyoruz. Aile Hekimliği Rehberi’ni yayımlayarak yürüttüğümüz çalışmalara bir yenisini daha ekliyoruz” ifadelerini kullandı.

REHBERİN AMACI VE FAYDALARI

Rehber hakkında detay veren Memişoğlu, “Başvuru kaynağı niteliğindeki rehber ile birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini destekleyecek, alanda uygulama birliğinin sağlanmasını kolaylaştıracak, sahadaki sorunlara mevzuata dayalı çözüm önerileri sunulmasına katkı sağlayacağız.” dedi. Bakan, bu kapsamda hazırlanan eserin büyük sağlık ailesi ve sağlık sistemi için hayırlı olmasını dilediğini belirterek, “Birinci basamak sağlık hizmetlerini ileriye taşıma kararlığımızın bir kez daha altını çiziyorum” şeklinde konuştu.