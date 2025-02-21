Aile Hekimliği Sistemindeki Yeni Düzenlemeler

YENİ YÖNETMELİK İLE HIZLI AİLE HEKİMİ DEĞİŞİMİ

Yeni düzenlemeye göre, vatandaşlar artık 1 ay içinde aile hekimini değiştirebiliyor. Farklı illerde yaşayan kişiler için aile hekimi değişikliği çok daha hızlı ve pratik hale getiriliyor. Önceki sistemde aile hekimleri için 4 bin kişi düşerken, yeni düzenlemeyle bu sayı 3 bin 500’e düşürülüyor.

YENİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ İLE TALEP DENGELENECEK

Yeni açılacak aile sağlığı merkezleri sayesinde yoğun bölgelerdeki aile hekimliği birimlerine olan aşırı talep dengelenecek. Entegre sağlık hizmeti sunan aile hekimliği birimleri artık 7/24 hizmet veriyor.

AİLE HEKİMLERİ, BELİRLİ İŞLEMLERDEN MUAF

Ancak, aile hekimleri defin ruhsatı ve adli ölü muayenesi gibi işlemlerden muaf tutuluyor. Boşalan aile hekimliği birimleri, uzmanlar tarafından öncelikli olarak tercih edilebiliyor.

PERSOENEL SEÇİMİNDE YENİ SÜREÇLER

Aile sağlığı çalışanlarının belirlenmesi 1 ay ile sınırlandırılıyor. Bu süre içinde personel bulunamazsa, atamalar il sağlık müdürlükleri tarafından yapılacak. Bu yeni düzenleme ile daha etkili, erişilebilir ve kaliteli bir aile hekimliği hizmeti sunulması hedefleniyor.